Street Fighter karakterleri Brawlhalla'ya katılıyor

Ubisoft, Capcom ile iş birliği içinde, Street Fighter'dan Ryu, Akuma ve Chun-Li olarak Brawlhalla'da erişilebilir olduğunu duyurdu. Street Fighter karakterleri Brawlhalla'da!

Brawlhalla ayrıca Adventure Time ve Steven Universe'den Crossover kaplamalarına da yer verdi. Bazıları gelecek yılki Warner Bros.'un oyunu MultiVersus'ta da görünecek. Bu, Game of Thrones'tan Arya Stark'ın yakında sadece 2 Ryu Sayısına sahip olacağı anlamına geliyor.

O zamana kadar Brawlhalla hayranları Ryu, Chun-Li ve Akuma'yı seçtikleri dövüş oyununda görmenin tadını çıkarabilirler. Street Fighter'ın gelişi, sağlık çubuklarını benimseyen ve Capcom'un dövüş oyunu serisinden esinlenen diğer estetik efektleri ekleyen Street Brawl adlı yeni bir modun yer aldığı bir oyun içi etkinlikle çakışıyor. Brawlhalla Android, iOS, Mac, Nintendo Switch, PlayStation 4, Windows PC ve Xbox One'da kullanılabilir.

BRAWLHALLA X STREET FIGHTER FRAGMANI

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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