Street Fighter karakterleri Brawlhalla'ya katılıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Street Fighter karakterleri Brawlhalla'ya katılıyor

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Street Fighter karakterleri Brawlhalla'ya katılıyor

Ubisoft'un yaptığı duyuruda Street Fighter karakterleri Brawlhalla'ya katılıyor.

Ubisoft, Capcom ile iş birliği içinde, Street Fighter'dan Ryu, Akuma ve Chun-Li olarak Brawlhalla'da erişilebilir olduğunu duyurdu. Street Fighter karakterleri Brawlhalla'da!

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

Brawlhalla ayrıca Adventure Time ve Steven Universe'den Crossover kaplamalarına da yer verdi. Bazıları gelecek yılki Warner Bros.'un oyunu MultiVersus'ta da görünecek. Bu, Game of Thrones'tan Arya Stark'ın yakında sadece 2 Ryu Sayısına sahip olacağı anlamına geliyor.

980 TL değerindeki Amazon Prime Gaming'in Aralık ayı oyunları açıklandı: NFS, FM21 ve daha fazlası980 TL değerindeki Amazon Prime Gaming'in Aralık ayı oyunları açıklandı: NFS, FM21 ve daha fazlası

O zamana kadar Brawlhalla hayranları Ryu, Chun-Li ve Akuma'yı seçtikleri dövüş oyununda görmenin tadını çıkarabilirler. Street Fighter'ın gelişi, sağlık çubuklarını benimseyen ve Capcom'un dövüş oyunu serisinden esinlenen diğer estetik efektleri ekleyen Street Brawl adlı yeni bir modun yer aldığı bir oyun içi etkinlikle çakışıyor. Brawlhalla Android, iOS, Mac, Nintendo Switch, PlayStation 4, Windows PC ve Xbox One'da kullanılabilir.

BRAWLHALLA X STREET FIGHTER FRAGMANI

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title