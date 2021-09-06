Street Fighter hayranı, karakterlerin gerçek yaşlarını çizdi

Yetenekli bir dijital sanatçı, bazı popüler Street Fighter karakterlerinin gerçek yaşlarında nasıl görüneceğini Twitter'da paylaştı.

Gerçekliğe kendini adamış bir Street Fighter hayranı, geçtiğimiz günlerde ünlü seriden karakterleri, şimdiki yaşlarında sunan bazı görseller yayınladı.

Sanatçı Diego Sanches, bazı ikonik Street Fighter karakterlerinin şimdiki yaşlarına uygun olarak tasarladığı görselleri, Twitter hesabı üzerinden paylaştı. Görseller, kickboksçu Luke, Cammy, Zangief, Balrog ve Fei Long'u içeriyor. Çizimler, her dövüşçünün doğum tarihi ve günümüze uyarlanmış yaşları ile birlikte sunuluyor. Sanatçı, 64 yaşındaki Zangief'in koyu renk saçlarını beyazlatırken, dövüş sanatları ustası Fei Long'a biraz kırışıklık kazandırmış gibi görünüyor.

Diego Sanches'in Twitter hesabından paylaştığı tasarımlara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Diego Sanches tarafından tasarlanan görseller, Twitter kullanıcıları oldukça olumlu eleştiriler aldı. Sanches, Zangief'in X şeklindeki yara izleri ve Balrog'un boks eldivenleri gibi ikonik görsel özellikleri taşıyarak mükemmel bir iş çıkardı ve karakterlerin yaşlandıkça özlerinin kaybolmamasını sağladı.

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