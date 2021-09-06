Street Fighter hayranı, karakterlerin gerçek yaşlarını çizdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Street Fighter hayranı, karakterlerin gerçek yaşlarını çizdi

Street Fighter hayranı, karakterlerin gerçek yaşlarını çizdi
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Yetenekli bir dijital sanatçı, bazı popüler Street Fighter karakterlerinin gerçek yaşlarında nasıl görüneceğini Twitter'da paylaştı.

Gerçekliğe kendini adamış bir Street Fighter hayranı, geçtiğimiz günlerde ünlü seriden karakterleri, şimdiki yaşlarında sunan bazı görseller yayınladı.

Sanatçı Diego Sanches, bazı ikonik Street Fighter karakterlerinin şimdiki yaşlarına uygun olarak tasarladığı görselleri, Twitter hesabı üzerinden paylaştı. Görseller, kickboksçu Luke, Cammy, Zangief, Balrog ve Fei Long'u içeriyor. Çizimler, her dövüşçünün doğum tarihi ve günümüze uyarlanmış yaşları ile birlikte sunuluyor. Sanatçı, 64 yaşındaki Zangief'in koyu renk saçlarını beyazlatırken, dövüş sanatları ustası Fei Long'a biraz kırışıklık kazandırmış gibi görünüyor.

Street Fighter hayranı, karakterlerin gerçek yaşlarını çizdi

Diego Sanches'in Twitter hesabından paylaştığı tasarımlara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Diego Sanches tarafından tasarlanan görseller, Twitter kullanıcıları oldukça olumlu eleştiriler aldı. Sanches, Zangief'in X şeklindeki yara izleri ve Balrog'un boks eldivenleri gibi ikonik görsel özellikleri taşıyarak mükemmel bir iş çıkardı ve karakterlerin yaşlandıkça özlerinin kaybolmamasını sağladı.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız.
Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Joe Biden Hulusi Akar Murat Kurum Devlet Bahçeli
Magazin Münir Özkul Gülben Ergen Deniz Akkaya Ferhan Şensoy
Spor Ali Öztürk Umut Meraş Sergen Yalçın Taylan Antalyalı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Street Fighter hayranı, karakterlerin gerçek yaşlarını çizdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 14:20:59. #1.15#

title