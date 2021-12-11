Stratcom Summit'21 - NATO Stratejik İletişim Mükemmeliyet Merkezi Direktörü Sarts
AA / Atilla Sevil - Haberler | Güncel
NATO Stratejik İletişim Mükemmeliyet Merkezi Direktörü Janis Sarts, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen Stratcom Summit'21 Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde konuştu.
NATO Stratejik İletişim Mükemmeliyet Merkezi Direktörü Janis Sarts, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen Stratcom Summit'21 Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde konuştu.