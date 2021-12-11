Stratcom Summit'21 - NATO Stratejik İletişim Mükemmeliyet Merkezi Direktörü Sarts - Haberler
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Stratcom Summit'21 - NATO Stratejik İletişim Mükemmeliyet Merkezi Direktörü Sarts

AA / Atilla Sevil - Haberler | Güncel

NATO Stratejik İletişim Mükemmeliyet Merkezi Direktörü Janis Sarts, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen Stratcom Summit'21 Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde konuştu.

NATO Stratejik İletişim Mükemmeliyet Merkezi Direktörü Janis Sarts, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen Stratcom Summit'21 Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde konuştu.

Stratcom Summit'21 - NATO Stratejik İletişim Mükemmeliyet Merkezi Direktörü Sarts

Stratcom Summit'21 - NATO Stratejik İletişim Mükemmeliyet Merkezi Direktörü Sarts

Stratcom Summit'21 - NATO Stratejik İletişim Mükemmeliyet Merkezi Direktörü Sarts

AA / Atilla Sevil - Son Dakika Haberleri

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