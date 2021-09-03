Stor perdenin hayattan kopardığı 5 yaşındaki Miray Elif toprağa verildi
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Stor perdenin hayattan kopardığı 5 yaşındaki Miray Elif toprağa verildi

Stor perdenin hayattan kopardığı 5 yaşındaki Miray Elif toprağa verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da evde oyun oynarken stor perdenin ipi boynuna dolanarak boğulan 5 yaşındaki kız çocuğunun cenazesi Antalya'nın Kumluca ilçesinde toprağa verildiSamsun'da stor perdenin ipinin boynuna dolanması sonucu hayatını kaybeden Miray Elif Yaşa, bugün Antalya'nın Kumluca ilçesinde kılınan...

Samsun'da evde oyun oynarken stor perdenin ipi boynuna dolanarak boğulan 5 yaşındaki kız çocuğunun cenazesi Antalya'nın Kumluca ilçesinde toprağa verildi

Samsun'da stor perdenin ipinin boynuna dolanması sonucu hayatını kaybeden Miray Elif Yaşa, bugün Antalya'nın Kumluca ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bugün saat 11.00'de Kumluca Merkez Eski camiinde kılınan cenaze namazına Yaşa ailesinin yakınları, vatandaşlar ve CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer de katıldı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan bir apartmanın 6. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 yaşındaki Miray Elif Yaşa evlerinde kardeşi ile oyun oynarken annesi mutfağa gittiği sırada salondaki pencerenin stor perdesinin ipi boynuna dolandı. Kardeşinin annesine haber vermesi üzerine anne Nurdan Yaşa kızının yardımına koşup feryat edip komşulardan yardım istedi. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırılan Miray Elif Yaşa, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - ANTALYA

Stor perdenin hayattan kopardığı 5 yaşındaki Miray Elif toprağa verildi
Stor perdenin hayattan kopardığı 5 yaşındaki Miray Elif toprağa verildi
Stor perdenin hayattan kopardığı 5 yaşındaki Miray Elif toprağa verildi
Stor perdenin hayattan kopardığı 5 yaşındaki Miray Elif toprağa verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Stor perdenin hayattan kopardığı 5 yaşındaki Miray Elif toprağa verildi - Haberler
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