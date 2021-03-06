"Stop Erdoğan" skandalına Kestel Belediyesi'nden yanıt
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"Stop Erdoğan" skandalına Kestel Belediyesi'nden yanıt

06.03.2021 18:43 | Son Güncelleme: 06.03.2021 18:53

"Stop Erdoğan" skandalına Kestel Belediyesi'nden yanıt ABD'nin New York eyaletinde reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ifadesine, Kestel Belediyesi LED ekranlara taşıdığı "Love Erdoğan" tasarımıyla yanıt verdi.

"Stop Erdoğan" skandalına Kestel Belediyesi'nden yanıt

BURSA - ABD'nin New York eyaletinde reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ifadesine, Kestel Belediyesi LED ekranlara taşıdığı "Love Erdoğan" tasarımıyla yanıt verdi.

ABD'nin New York eyaletinde reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ifadesine Kestel Belediyesi, ilçedeki LED ekranlara taşıdığı "Love Erdoğan" görselleri ile cevap verdi. Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "love Erdoğan" yazılı LED ekranları, sosyal medya hesaplarından bu sözlerle duyurdu:

"Yolumuz dikenlidir, ayağını seven gelmesin"

Seni sevmekte bir nasip meselesi, herkese nasip, kısmet olmaz ne yazık ki...

Başkan Tanır tarafından paylaşılan bu görüntü, vatandaşlar tarafından beğeni ile karşılandı.

'Stop Erdoğan' skandalına Kestel Belediyesi'nden yanıt
'Stop Erdoğan' skandalına Kestel Belediyesi'nden yanıt
'Stop Erdoğan' skandalına Kestel Belediyesi'nden yanıt
'Stop Erdoğan' skandalına Kestel Belediyesi'nden yanıt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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