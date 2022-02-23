Stoltenberg: "Moskova, güvenliğimiz için temel ilkelere meydan okuyor"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın açık bir politika ile tehdit kaynağı olduğunu belirterek, " Moskova, güvenliğimiz için temel ilkelere meydan okuyor" dedi.

NATO'nun yeni Stratejik Konsepti hakkında Almanya ve Hollanda tarafından ortaklaşa düzenlenen bir etkinlikte konuşan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya- Ukrayna krizine ilişkin açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, "Bugün Avrupa güvenliğinin bir nesil için en tehlikeli anıyla karşı karşıyayız. Çok değerli ortağımız Ukrayna, Rusya'nın yakın tehdidi altında. NATO müttefikleri, Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içinde egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam destek vermek için birleştiler" ifadelerini kullandı.

NATO üyelerinin Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceğini bildiren Stoltenberg, "Ukrayna'ya güçlü siyasi, pratik ve mali destek sağlamaya devam edeceğiz. Ukrayna'nın savunma yeteneklerini geliştirmesine yardımcı olmak için, savunma ve güvenlik kurumlarını modernize etmek ve meşru müdafaa haklarını savunmak için. BM şartında yer alan da bu" dedi.

"MOSKOVA, GÜVENLİĞİMİZ İÇİN TEMEL İLKELERE MEYDAN OKUYOR"

Rusya'nın mevcut politikasıyla sadece Ukrayna'yı ve bölgeyi hedef almadığını, dünyayı etkileyecek bir girişim içinde olduğunu söyleyen Stoltenberg, "Bugünkü krizde tehlikede olan çok şey var. Çatışma riski gerçektir. Rusya güç ve ültimatom kullanıyor. Sadece Avrupa'daki sınırları yeniden çizmek için değil, tüm küresel güvenlik mimarisini yeniden yazmaya çalışmak için. Moskova, güvenliğimiz için temel ilkelere meydan okuyor. NATO'nun tüm müttefikleri koruma ve savunma hakkı gibi her milletin kendi yolunu seçme hakkı var" ifadelerini kullandı.

"NATO VE AVRUPA BİRLİĞİ AYNI MADALYONUN İKİ YÜZÜDÜR"

NATO ve Avrupa Birliği'nin (AB) aynı madalyonun iki yüzü olduğunu belirten Stoltenberg, "Farklı rollerimiz, görev alanlarımız ve üyeliklerimiz var. Ama yaptığımız şey tamamlayıcı. Dolayısıyla AB, mevcut krizle ilgili olarak araç kutusundaki tüm araçları güçlendirirken, NATO ittifak genelinde daha fazla asker, gemi ve uçakla caydırıcılığımızı ve savunmamızı güçlendirdi" dedi. Stoltenberg, "İttifak'ın doğusundaki askeri varlığımızı önemli ölçüde artırdık ve daha fazlasını yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

(Mustafa Ulusoy/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel