Stoke - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Stoke - Tottenham maçı hangi kanalda?

23 Aralık'ta oynanacak olan, Stoke - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Stoke - Tottenham maçı hangi kanalda? Canlı İzle!

23 Aralık'ta oynanacak olan, Stoke - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Stoke - Tottenham maçı hangi kanalda? Canlı İzle! İşte detaylar

Stoke - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Stoke ve Tottenham 23.12.2020 Çarşamba günü İngiltere Lig Kupası karşılaşmasına çıkıyor. Maçı Bein Sports Max 1 canlı yayınlıyor.

Stoke Tottenham Hangi Tarihte?

Stoke Tottenham Futbol karşılaşması tarihi 23.12.2020

Stoke Tottenham Hangi Kanalda?

Stoke - Tottenham maçını Bein Sports Max 1 canlı olarak yayınlayacak

Stoke Tottenham Maçı Hangi Gün?

Stoke - Tottenham maçı Çarşamba günü oynanacak

Stoke Tottenham Saat Kaçta?

Stoke - Tottenham Maçın başlama saati 20:30

Stoke City Sürpriz Yaptı

Stoke City, özellikle Lig Kupası'nda aldığı sürpriz sonuçlar ile dikkat çekiyor. 4. Turda Wolverhampton'ı son 16 turunda ise Aston Villa'yı mağlup ederek çeyrek finale kadar yükselmeyi başardılar. Championship ekiplerinden biri olan Stoke City, geçtiğimiz hafta ise Blackburn karşısında kazanarak moral buldu. Çeyrek finalde Tottenham'ı konuk edecek Stoke City, bugün kazanarak adını yarı finale yazdırmak istiyor.

Tottenham Moralsiz

Tottenham'da moraller bozuk. Geçtiğimiz hafta sonu Premier Lig'de karşılaştıkları Leicester City'e 2-0 kaybettiler. Bu sezon ligde 2. Mağlubiyetini alan Jose Mourinho'nun öğrencileri liderliği kaybetti ve 4. Sıraya geriledi. Bu hafta içi Lig Kupası'nda Stoke City ile karşılaşacak olan Tottenham, bir önceki turda Chelsea'yi mağlup etmeyi başararak çeyrek finale yükselmişti. Bugün karşılaşacakları Stoke City karşısında turun net favorisiler.

Cezalı ve Sakat Oyuncu Var mı?

Liverpool'da Joe Gomez, James Milner, Van Dijk, Xherdan Shaqiri, Thiago ve Diogo Jota'nın sakatlıkları bulunuyor. Tottenham'da Lamela'nın sakatlığı bulunuyor.

Stoke City'nin ilk 11'i

Stoke City'nin muhtemel kadrosu: Josef Bursik, Morgan Fox, James Chester, Jordan Cousins, Josh Tymon, Harry Souttar, Nathan Collins, Jacob Brown, Nick Powell, Tom Ince, Steven Fletcher

Tottenham'ın ilk 11'i

Tottenham'ın muhtemel kadrosu: Lloris, Matt Doherty, Alderweireld, Eric Dier, Reguilon, Hojbjerg, Sissoko, Lucas Moura, Ndombele, Son, Harry Kane