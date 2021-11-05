STOCKHOLM - İsveç'te ikinci el eşya satan dükkanlar ilgi görüyor
AA / Narciso Contreras - Haberler | Güncel
Dükkanın dış görüntüsü Dükkanın içinden görüntüler Alışveriş için dükkana gelenler Kıyafet deneyen müşteriler Dükkandaki kıyafetlerden detaylar İsveç'te halkın geri dönüşüm farkındalığı, üretimde harcanan karbon salınımını azaltmayı da amaçlayan yaklaşımıyla ikinci el eşyalara olan ilgisini artıyor.
Dükkanın dış görüntüsü
Dükkanın içinden görüntüler
Alışveriş için dükkana gelenler
Kıyafet deneyen müşteriler
Dükkandaki kıyafetlerden detaylar İsveç'te halkın Geri Dönüşüm farkındalığı, üretimde harcanan karbon salınımını azaltmayı da amaçlayan yaklaşımıyla ikinci el eşyalara olan ilgisini artıyor. Stockholm'ün merkezindeki Södermalm semtinde bulunan Beyond Retro mağazası da modaya uygun ikinci el giysiler almak isteyenlerin tercihi oluyor.