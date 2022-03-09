Başkan Büyükkılıç, sivil toplum kuruluşu temsilcilerini misafir etti

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sivil toplum kuruluşu temsilcilerini makamında ağırladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, sivil toplum kuruluşlarıyla istişarelerine devam ediyor.

Büyükkılıç, bir günde 15 sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve beraberindeki heyeti makamında ayrı ayrı misafir etti. Büyükkılıç, konukları ile sohbet edip, görüş alışverişinde bulunarak, öneri ve talepleri dinledi.

Ayrıca Armada Kayak ve Snowboard Kulüp Başkanı Abdullah Nejat Türkmenoğlu ve sporcular da ziyarette yer aldı.

Büyükkılıç, Türkiye Snowboard Şampiyonası'nda derece elde eden sporcuları ise ödüllendirdi.