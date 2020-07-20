STK'lara yönelik eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist, yakalandı GAZİANTEP'te, sivil toplum kuruluşlarına (STK) yönelik eylem hazırlığında olduğu belirlenen terörist, düzenlenen operasyonla yakalandı.

GAZİANTEP'te, sivil toplum kuruluşlarına (STK) yönelik eylem hazırlığında olduğu belirlenen terörist, düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen terörist, tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, DEAŞ terör örgütünün kentte eylem yapacağı bilgisi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi. DEAŞ'lı terörist M.M.C.'nin STK'lara yönelik eylem yapacağı bilgisi üzerine yakalandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızca silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; örgütün bazı sivil toplum örgütlerine yönelik eylem yapacağına dair bilgilerin elde edilmesinin ardından ilimizde faaliyette bulunduğu belirlenen şüpheli M.M.C. 20/07/2020 tarihinde tutuklanmıştır."

Kaynak: DHA