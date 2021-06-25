Steven Salam kimdir? 2021 Survivor Steven Salam kaç yaşında, nereli? Steven Salam hayatı ve biyografisi!
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Steven Salam kimdir? 2021 Survivor Steven Salam kaç yaşında, nereli? Steven Salam hayatı ve biyografisi!

Steven Salam kimdir? 2021 Survivor Steven Salam kaç yaşında, nereli? Steven Salam hayatı ve biyografisi!
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Survivor Türkiye 2021 programında gönüllüler takımı yarışmacısı olarak yer alan Steven Salam kimdir? merak konusu oldu. Peki, Steven Salam kimdir? 2021 Survivor Steven Salam kaç yaşında, nereli? Steven Salam mesleği nedir? Steven Salam hayatı ve biyografisi nedir?

Steven Salam Survivor'a katılmasındaki ilk nedenin Survivor'ı çok sevmesinin olduğunu belirtiyor. Dünyaya geldiği Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki günlük hayatın Survivor yarışması ile benzediğini belirten Salam ada şartlarına kolaylıkla uyum sağlayabileceğini söyleyen Steven Salam kimdir? 2021 Survivor Steven Salam kaç yaşında, nereli? Steven Salam mesleği nedir? Steven Salam hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

STEVEN SALAM KİMDİR?

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde dünyaya gelen Salam 2011 yılında Türkiye'ye geldi. Lise ve üniversite öğrenimini Türkiye'de tamamlayan Steven Salam, geçtiğimiz sene Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nden mezun oldu. Spor bilimleri fakültesinde futbol antrenörlüğü okuyan yarışmacı, geçen sezon şampiyon olarak 1. Amatör Lig'den Süper Amatör Lig'e yükselen İzmir Karayollarıspor'da futbol oynuyordu.

SURVİVOR 2021'DEKİ PERFORMANSI

Survivor 2021'de Gönüllüler takımında mücadele eden Steven, yüzde 52'lik başarı yüzdesi ile performans tablosunda 6. sırada yer alıyor. 372 oyuna çıkan Steven'ın 195 galibiyeti bulunuyor.

SURVIVOR'A NEDEN KATILDI?

Steven Salam Survivor'a katılmasındaki ilk nedenin Survivor'ı çok sevmesinin olduğunu belirtiyor. Steven Salam'ın ikinci nedeni ise oldukça ilgi çekici. Dünyaya geldiği Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki günlük hayatın Survivor yarışması ile benzediğini belirten Salam ada şartlarına kolaylıkla uyum sağlayabileceğini söylüyor.

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Steven Salam kimdir? 2021 Survivor Steven Salam kaç yaşında, nereli? Steven Salam hayatı ve biyografisi! - Haberler
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