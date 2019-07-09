Steve Jobs Tarafından Tanıtılan Plastik Ekranlı iPhone'lara Ne Oldu?

2007 yılında Apple CEO'su Steve Jobs, 3.5 inç plastik ekranlı bir iPhone tanıtmıştı. Tanıtılan bu iPhone, Apple'ın orijinal plastik ekranını kullanıyordu ancak bu iPhone piyasaya sürüldüğünde cam ekranıyla yeni sahiplerini beklemişti. Peki Apple'ın tanıtımını yaptığı plastik ekran ne olmuştu? Steve Jobs, kendi eliyle tanıttığı plastik ekranlı iPhone'dan neden vazgeçmişti?

İşte tüm bu soruların cevapları, Apple'daki görevinden istifa eden Jony Ive'nin yerine getirilen Jeff Williams'ın açıklamları ile bulundu.

Apple, cam ekranlı iPhone'lar için Corning ile ortaklık kurdu.

Williams'ın açıklamalarına göre Apple'ın plastik ekrandan vazgeçmesinin sebebi, dönemin CEO'su olan Steve Jobs'ın ta kendisiydi. Tanıtacağı iPhone modelini cebinde taşıyan Jobs, telefonu cebinden çıkardığı zaman ekrandaki çizikleri görmüştü. Jobs, Williams'ı çağırarak iPhone'un bu şekilde piyasaya sürülemeyeceğini ve bu ekranın cam olması gerektiğini söyledi. Williams ise, çizilmeye karşı dayanıklı camların 3-4 yıl daha kullanılamayacağını söyleyerek Jobs'ın sözlerini kabul etmedi. Efsane CEO Steve Jobs ise "Nasıl yapılacağını bilmiyorum ancak bu telefon piyasaya sürüldüğünde ekranı cam olacak." diyerek Williams'a karşı çıktı.

Aradan birkaç gün geçtikten sonra ise dönemin önde gelen endüstriyel cam üreticilerinden Corning Incorporated'in CEO'su Wendell Weeks, Williams'ı arıyor. Weeks alaycı bir tavırla; "Patronun aradı. Ekranlarının berbat olduğunu söylüyor." diyerek o andan itibaren ortak çalışacaklarını söylüyor.

Apple ve Corning Incorporated çalışanları, aylar süren çalışmanın sonunda iPhone'lar ile gelen ve çizilmeye karşı dayanıklı olan "Gorilla Glass" camları üretmeyi başardılar.

Williams'ın anlatılarına göre Apple'ın plastik camlarının hikayesi böyle. Şirket şimdi ise katlanabilir ekranlı telefonlar için esnek camlar üzerinde çalışmalarını yürütüyor. 2017 yılında konuyla ilgili olarak finanse edilen 200 milyon dolarlık yatırım, şirketin esnek cam üretebilmesi için harcanıyor ve Williams, bu esnek camlarla yakından ilgileniyor. Hatta edinilen son bilgiler, Apple'ın 2020 yılında katlanabilir ekranlı bir telefonu hazır duruma getirip piyasaya süreceğini ortaya koyuyor.