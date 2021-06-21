Steroid nedir? Steroid ne işe yarar?
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Steroid nedir? Steroid ne işe yarar?

Steroid nedir? Steroid ne işe yarar?
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İnsan vücudu için çok önemli olan steroid, son zamanlarda en çok aratılan konular arasında. İnsan vücudundan birçok görevi olan steroidin ne olduğu, ne işe yaradığı merak ediliyor. Peki, Steroid nedir? Steroid ne işe yarar? Detaylar haberimizde!

Birbiriyle kaynaşmış dört halkadan oluşmuş karbon iskeletli bir organik yağ olan steroid insan vücudu için oldukça önemlidir.İnsan vücudundan birçok görevi olan steroidin ne olduğu, ne işe yaradığı merak ediliyor. Peki, Steroid nedir? Steroid ne işe yarar? Konuya ilişkin detaylar haberimizde!

STEROİD NEDİR?

Steroid kısaca insan vücudunda bulunan bir hormona verilen isimdir. Diğer bir deyişle steroid, kortizondur. Tıptaki açıklaması ile sterod, birbiriyle kaynaşmış dört halkadan oluşmuş karbon iskeletli organik yağlar yani lipitlerdir.

Farklı steroidler bu halkalara bağlı olan fonksiyonel gruplar bakımından birbirlerinden ayrılırlar. Bitkiler, hayvanlar ve mantarlarda yüzlerce çeşit steroid tanımlanmıştır.

STEROİD NE İŞE YARAR?

Steoidler insan vücudunda oldukça önemli bir yer kaplar. Steroidlerin canlılarda genel olarak en önemli işlevi hormon olmaktır. Steroid hormonlar, steroid hormon reseptör proteinlere bağlanarak fizyolojik etkilerini gösterirler. Bu reseptörlere bağlanınca gen transkripsiyonu ve hücre fonksiyonunda değişimlere neden olurlar.

İnsan fizyolojisi ve tıpta en önemli steroidler kolesterol, steroid hormonlar, onların öncülleri ve onların metabolitleridir. Kandaki steroitler taşıyıcı proteinlere bağlıdırlar.

Kolesterol önemli bir steroid alkolü olup hücre zarlarında yaygınca bulunur. Vücuttaki kolesterolun fazla miktarda bulunması ateroskleroz gibi hastalıklara ve diğer sorunlara yol açabilir. Çoğu diğer steroid kolesteroldan sentezlenir. Ayrıca çeşitli hormonlar, omurgalı hayvanlarda bulunan cinsiyet hormonları da dahil olmak üzere, kolesterolden üretilir.

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