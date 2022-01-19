sterben'den Yeni Açıklama

Fire Flux Esports, Futbolist ile yaşadığı anlaşmazlık ile gündeme gelen Emre "sterben" Demirci'yi kadrosuna dahil ettiğini Twitter üzerinden paylaştıkları video ile açıklamıştı:

Sterben ve Futbolist arasında yaşanan gerginlikte, birçok taraftar ve espor kişiliği, bunun arkasında "poaching" (herhangi bir oyuncuya, bağlı olduğu kulüp ile konuşulmadan/anlaşılmadan teklif götürülmesi) olduğundan şüphelenmişti. Çünkü Futbolist tarafından yapılan açıklamada, sterben'in sözleşmesini haksız bir şekilde feshettiğini açıklanmış ve birçok problemden bahsedilmişti. Ardından sterben yaptığı açıklamada Futbolist ile ilgili şunları söylemişti:

"(…) 1 Ocak 2022 tarihinde bitecek olan sözleşmemi yenilemek istemediğimi "sözlü" olarak kendilerine belirtmeme rağmen Futbolist kulübü, kendilerini ailem olarak görüyor olmamı ve bu nedenle o aşamada bir avukata danışmaya dahi gerek duymayacak kadar kendilerine güveniyor olmamı kullanarak iyi niyetimi suistimal etmiş, sözleşmemde bulunan otomatik yenileme maddesini aktif etmek için kasti olarak beni türlü söz ve samimi davranışlarla oyalamış, bir aylık yazılı bildirim süresini kaçırmamı sağlamıştır.

(…) Müzakerelerin Futbolistin kötü niyetli tutumu sebebiyle sona ermesi üzerine bonservisi elinde bir oyuncu olarak kariyerimi düşünmek suretiyle doğal olarak bazı kulüpler ile görüşmeler yaptım. Bu süreçte daha önceden takımıma benim için gelen tekliflerin bana iletilmediğini öğrendim (…)."

Bu olayların üzerinden 9 gün geçmesinin ardından Fire Flux, sterben transferini açıkladı ve bu konu yeniden gündeme geldi. Transfer videosundan 5 saat sonra Futbolist yeni bir açıklamada bulundu. Espor sektörünü geliştirmeye ve birleştirmeye çalışan bir tutumları olduğunu dile getiren organizasyon, buna ters olduğunu düşündükleri konular karşısında sessiz kalmayacaklarının ve hukuki sürece başvuracaklarının altını çizdi.

Yapılan açıklamadan sonra Fire Flux'ın "poaching" yaptığı söylentilerinin artması nedeniyle sterben, TwitLonger üzerinden yeni bir açıklamada bulundu. Açıklamasında, Futbolist ile sözleşmesi devam ettiği dönemde başka takımlar ile görüşmediğinin altını çizen VALORANT oyuncusu, bu olayların kariyerinin önüne daha fazla geçmesini istemediğini de belirtti.

"Öncelikle bu süreçte bana gösterdiğiniz tüm destek için teşekkürler. Dünkü transfer duyurumun ardından sosyal medyada üzücü yorumlar gördüm. Eski takımım ile sözleşmem devam ederken herhangi bir kulüp ile görüşmediğimi açıkça tekrar belirteyim. LFT attıktan sonra birkaç farklı takım ile görüştüm ve kararımı verdim. Ben hangi takımı seçersem seçeyim yine bazıları olayın iç yüzünü bilmediği için gittiğim takıma suçlamalar yapacaktı. Oysaki burada olaylar gittiğim takım değil benim bu süreçte haklı olduğum ve sonuna kadar gitme konusundaki kararlılığımla alakalı. Bu seçim benim kendi kariyer tercihim. Kulüpte bir dönem geçirdiğim güzel günler hatırına ben yine de sözleşmede yazan cezai şartı ödeyip ayrılmak istedim. Önce onaylandı fakat VCT kayıtlarının kapanmasına 1 gün kala vazgeçildi. Bu hareket ile VCT 2022 1. haftasını kaçırdım ve bu olayların daha fazla kariyerimin önüne geçmesine izin vermeyeceğim. Bu saatten sonra sadece oyunuma ve kariyerime odaklanmak istiyorum. Tekrar tebrik ve sevgi dolu mesajlarınız için teşekkür ederim."

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