Steam Yaz İndirimleri 2021 İçin Son Gün: Elinizi Çabuk Tutun
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Steam Yaz İndirimleri 2021 İçin Son Gün: Elinizi Çabuk Tutun

Steam Yaz İndirimleri 2021 İçin Son Gün: Elinizi Çabuk Tutun
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Yılın en büyük kampanyalarından biri olan Steam Yaz İndirimleri 2021, bugün itibarıyla sona eriyor.

Yılın en büyük kampanyalarından biri olan Steam Yaz İndirimleri 2021, bugün itibarıyla sona eriyor. Stratejiden aksiyon-maceraya, yarış ve spordan hayatta kalmaya kadar farklı türden binlerce oyunda müthiş fırsatlar sunan , her zaman olduğu gibi inanılmaz bir ilgiye sahne oldu.

24 Haziran'da başlayan indirimler, 8 Temmuz yani bugün Türkiye saati ile 20: 00'da bitiyor. Bu da, sınırlı da olsa hala vaktiniz olduğu anlamına geliyor. Bildiğiniz gibi özellikle AAA oyunların fiyatları ülkemizde bir hayli yüksek. Eğer bu nedenle satın almaya yanaşmadığınız bir oyun varsa, Steam Yaz İndirimleri 2021 fırsatlarından yararlanabilirsiniz.

Steam Yaz İndirimleri 2021 Bugün Bitiyor

Kampanya kapsamında 5 bine yakın oyun indirime girdi. Bu nedenle size hitap eden bir oyunu bulma konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamayacağınızı düşünüyorum. Sizler için indirimler bitmeden faydalanabileceğiniz bazı önemli fırsatları aşağıya sıraladık.

Söz konusu listede Battlefield 5'ten 'e, Rainbow Six Siege'ten 'e kadar birbirinden güzel oyunlar var. Dilerseniz vakit kaybetmeden Steam Yaz İndirimleri 2021 bitmeden satın alabileceğiniz en iyi oyunlar nelermiş onlara bakalım.

Steam Yaz İndirimleri - Öne Çıkan Oyunlar

Assassin's Creed Odyssey - 80, 70 TL

Metro Exodus - 74,70 TL

Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands - 67,50 TL

Battlefield 5 - 104,99 TL

Rainbow Six Siege - 35,60 TL

Hades - 28 TL

Death Stranding - 159,60 TL

FIFA 21 - 67,19 TL

Dying Light - 20,39 TL

Detroit Become Human - 71 TL

Sims 4 - 33,59 TL

Dishonored 2 - 34,49 TL

The Witcher: Wild Hunt - 11,99 TL

Forza Horizon 4 - 46 TL

Dark Souls II - 29,75 TL

Batman Arkham Knight - 14,75 TL

The Forest - 12,80 TL

MotoGP 20 - 18,30 TL

Dilerseniz yüzde 70 indirimle sahip olabileceğiniz 10 oyun önerimize , 20 TL altı 15 oyun önerimize ise ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Turkmmo

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