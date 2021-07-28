Steam Deck ve Nintendo Switch benzerliği iki şirket arasında ipleri gerdi!

Valve tasarımcısı Gabe Newell ve CEO Greg Coomer'a göre Valve'ın Steam Deck cihazı ile Nintendo Switch arasındaki benzerlikler kasıtlı değildi. İşte detaylar!

Valve'ın yeni nesil el konsolu Steam Deck ve Nintendo Switch arasındaki tasarım benzerliği tartışması büyüyor. Ancak Valve, her fırsatta benzerliğin kasıtlı olmadığı dile getiriyor. Genel cihaz özellikleri açısından, iki el konsolununda ortak noktası olduğu söylenebilir.

"STEAM PLATFORMUNA YATIRIM YAPAN KİTLEYİ DİKKAT ALDIK"

IGN ile bir röportaj sırasında, Valve tasarımcısı Greg Coomer ve CEO Gabe Newell, Nintendo Switch ile benzerlikleri konusunda sürekli gündeme gelen haberlere yönelik açıklamalarda bulundu. Coomer, Steam Deck için tasarım seçimlerini, Steam platformuna yatırım yapan kitleyi dikkate alarak oluşturduklarını söyledi.

"STEAM DECK, SWITCH'TEN DAHA BÜYÜK VE DAHA HANTAL"

Valve baş tasarımcısı Newell ise şu açıklamalarda bulundu: "Bence Nintendo, sahip oldukları içerikle izleyicileri hedef alarak harika bir iş çıkarıyor. Mesela, Steam Deck bir oyun konsolu ile oynamaya alışmış biri için ergonomiye daha çok benziyor. Steam Deck pahalı bir oyun kumandası, değil mi? Çünkü bir Switch'ten daha büyük ve daha hantal."

Steam Deck'in girişlerine ve düğme düzenine bakılacak olursa, Valve'ın kullanım kolaylığından biraz kaçındığını, Newell'ın dediği gibi hantal bir cihaz tasarlandığı söylenebilir.