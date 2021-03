Steam'de Ubisoft oyunlarına özel indirimler başladı!

Pandeminin getirdiği etkilerle insanların evlerinde kalmaları, oyun sektörünün büyük bir yükselişe geçmesine sebep oldu. Bu durumdan hiç şüphesiz en büyük faydayı sağlayan oyun platformları ise kullanıcılarını memnun etmek için indirim etkinlikleri gerçekleştiriyor. Aynı zamanda yapılan bu indirimler platformlar arası bir rekabete dönüşmüş durumda, Epic Store'un yaptığı etkinliklerin altında kalmak istemeyen Steam'de indirimlerin ardı arkası kesilmiyor.

Steam'de, Ubisoft oyunlarında yapılan indirimler şu şekilde;

STEAM OYUN İNDİRİMLERİ 2021

TOM CLANCY'S RAINBOW SIX SIEGE İNDİRİMLİ

Tom Clancy's Rainbow Six Siege - %60 indirimle 35,60 TL

Tom Clancy's Rainbow Six Vegas 2 - %75 indirimle 11,24 TL

Tom Clancy's Rainbow Six Vegas - %75 indirimle 11,24 TL

Tom Clancy's Rainbow Six 3 Gold - %75 indirimle 5,62 TL

Tom Clancy's Rainbow Six Lockdown - %75 indirimle 5,62 TL

ASSASSIN'S CREED İNDİRİMLİ

Assassin's Creed Odyssey - %70 indirimle 80,70 TL

· Assassin's Creed Origins - %80 indirimle 53,80 TL TL

· Assassin's Creed Syndicate - %75 indirimle 44,75 TL

· Assassin's Creed Unity - %70 indirimle 40,50 TL

· Assassin's Creed IV Black Flag - %75 indirimle 25,74 TL

· Assassin's Creed Rogue - %67 indirimle 29,37 TL

· Assassın's Creed III Remastered - %50 indirimle 89,50 TL

· Assassin's Creed Revelations - %67 indirimle 22,43 TL

· Assassin's Creed Brotherhood -%67 indirimle 17,48 TL

· Assassin's Creed 2 Deluxe Edition - %70 indirimle 13,49 TL

· Assassin's Creed: Director's Cut Edition - %70 indirimle 13,49 TL

FAR CRY İNDİRİMLİ

· Far Cry 5 - %80 indirimle 53,80 TL

· Far Cry New Dawn - %75 indirimle 49,75 TL

· Far Cry 4 - %70 indirimle 40,50 TL

· Far Cry Primal - %75 indirimle 56,25 TL

· Far Cry 3 - %70 indirimle 26,70 TL

· Far Cry 2: Fortune's Edition - %70 indirimle 13,49 TL

· Far Cry - %70 indirimle 13,49 TL

STEAM İNDİRİMLİ OYUNLAR

· The Crew 2 - %80 indirimle 45,00 TL

· The Crew - %50 indirimle 67,50 TL

· South Park: The Fractured But Whole - %75 indirimle 67,25 TL

· South Park: The Stick of Truth - %75 indirimle 33,75 TL

· Watch_Dogs 2 - %80 indirimle 53,80 TL

· Watch_Dogs - %75 indirimle 33,75 TL

· For Honor - %60 indirimle 27,19 TL

· Tom Clancy's The Division - %75 indirimle 56,25 TL

· Anno 2205 - %75 indirimle 44,75 TL

· Anno 2070 - %75 indirimle 22,25 TL

· Anno 1404 - History Edition - %50 indirimle 33,99 TL

Rocksmith 2014 Edition - Remastered - %70 indirimle 40,50 TL