Steam'de Kış Ortası indirim rüzgarı son hızla devam ediyor

Pandemininde etkisiyle oyunlara ve oyun platformlarına ilgi bayağı bir arttı. Ülkemizde de yaklaşık 30 milyon oyun oynayan kişini olduğu biliniyor. Bu kapsamda indirim haberleri oldukça fazla ilgi görüyor. Steam'in Kış Ortası indirimleri de bu kapsamda devam ediyor.

Kullanıcılar ve oyunseveler pandemi döneminde oyunlara ve oyun platformlarına hayli yoğun bir şekilde ilgi gösterdi. Bu vesile ile hemen hemen bir çok oyun şirketi ekstra indirimler yaparak oyuncuları kendi platformuna çekmeye çalıştı ve halen daha bu oyuncuyu kendine çekme politikasına devam ediyorlar. Bu bünye alanında Steam: kış mevsimi, Çin ay takvimi ve sevgililer günü olmak üzere azımsanmıyacak şekilde özel durumlardan ötürü indirim kampanyası başlattı.

STEAM KIŞ ORTASI İNDİRİMLERİ

Öncü oyun platformlarının başında gelen rakiplerini geride bırakmak için büyük bir mücadeleye giren Valve'nin plaftormu Steam'de indirimde olmasını beklediğimiz bir kaç oyunların listesi: