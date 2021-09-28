Steam'de Ağustos ayının en çok satan 20 oyunu
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Dünyanın en popüler oyun dağıtım platformu olan Steam'in Ağustos 2021 tarihinde en çok satan 20 oyun ve en çok satan indirilebilir içerikler açıklandı.
Steam, her ay sonu olduğu gibi bu ay da en çok satan 20 oyunu, oyunlar çıktıktan sonraki ilk iki hafta içerisinde en çok gelir elde eden oyunlar arasından seçerek paylaşıldı. Aralarında oynaması ücretsiz oyun da bulunan Ağustos'un en çok satan oyunları ve indirilebilir içeriklerin (DLC) listesi paylaşıldı.
Ağustos ayının en çok satanları listesinin neredeyse yarısını daha önce Steam Next Fest'e katılmış oyunlar oluşturdu. İşte Ağustos ayının en çok satan 20 oyunu ve indirilebilir içerik listesi.
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AĞUSTOS AYININ EN ÇOK SATAN 20 OYUNU
- Twelve Minutes
- Death Trash
- MIR4
- Car Mechanic Simulator 2021
- Patron
- Tetris Effect: Connected
- Lawn Mowing Simulator
- Mortal Shell
- Sprocket
- Madden NFL 22
- King's Bounty II
- Naraka: Bladepoint
- Humankind
- Road 96
- Aliens: Fireteam Elite
- Carrier Command 2
- Crime
- Psychonauts
- Bless Unleashed
- Ninte to Five
AĞUSTOS AYININ EN ÇOK SATAN İNDİRİLEBİLİR İÇERİKLERİ
- Age Of Empires III: DE - The African Royals
- Car Mechanic Simulator 2021 - Nissan DLC
- Brawlhalla - Battle Pass Season 4
- Car Mechanic Simulator 2021 - Electric Car DLC
- Age of Empires II: Definitive Edition - Dawn of the Dukes
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