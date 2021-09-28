Steam'de Ağustos ayının en çok satan 20 oyunu

Steam, her ay sonu olduğu gibi bu ay da en çok satan 20 oyunu, oyunlar çıktıktan sonraki ilk iki hafta içerisinde en çok gelir elde eden oyunlar arasından seçerek paylaşıldı. Aralarında oynaması ücretsiz oyun da bulunan Ağustos'un en çok satan oyunları ve indirilebilir içeriklerin (DLC) listesi paylaşıldı.

Ağustos ayının en çok satanları listesinin neredeyse yarısını daha önce Steam Next Fest'e katılmış oyunlar oluşturdu. İşte Ağustos ayının en çok satan 20 oyunu ve indirilebilir içerik listesi.

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AĞUSTOS AYININ EN ÇOK SATAN 20 OYUNU

Twelve Minutes Death Trash MIR4 Car Mechanic Simulator 2021 Patron Tetris Effect: Connected Lawn Mowing Simulator Mortal Shell Sprocket Madden NFL 22 King's Bounty II Naraka: Bladepoint Humankind Road 96 Aliens: Fireteam Elite Carrier Command 2 Crime Psychonauts Bless Unleashed Ninte to Five

AĞUSTOS AYININ EN ÇOK SATAN İNDİRİLEBİLİR İÇERİKLERİ

Age Of Empires III: DE - The African Royals Car Mechanic Simulator 2021 - Nissan DLC Brawlhalla - Battle Pass Season 4 Car Mechanic Simulator 2021 - Electric Car DLC Age of Empires II: Definitive Edition - Dawn of the Dukes

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