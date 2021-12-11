Steam'de 61 TL değerindeki Call of Juarez Gunslinger ücretsiz oldu

Haftanın ücretsiz oyunları arasında Steam'de 61,00 TL değerinde olan Call of Juarez Gunslinger yer alıyor. Call of Juarez Gunslinger'ı ücretsiz bir şekilde kütüphanenize eklemek için buraya tıklayınız.

CALL OF JUAREZ GUNSLINGER HAKKINDA

Bir altın madeninin tozundan bir salonun pisliğine kadar, Call of Juarez Gunslinger, Vahşi Batı masallarına gerçek bir saygı duruşu niteliğindedir. Batı'nın en kötü şöhretli haydutlarının izinde, acımasız bir ödül avcısının destansı ve şiddetli yolculuğunu yaşayın.

CALL OF JUAREZ GUNSLINGER ÖZELLİKLERİ

Efsanevi kanun kaçaklarıyla tanışın

Billy the Kid, Pat Garrett, Jesse James... Batı'nın en kötü şöhretli silahşörleriyle yüzleşin ve efsanelerin ardındaki anlatılmamış hikayeleri yaşayın.

Kendi adaletini dağıt

Bacağınıza bağlı bir silah kılıfıyla, topyekün silahlı çatışmalardan oluşan bir yolculukta acımasız bir ödül avcısı olun.

Ölümcül silahlı çatışmalarda hakim

Tabanca patlatma, tüfek atma ve mermilerden kaçma sanatında ustalaşın. Bölünmüş saniyeler içinde birden fazla düşmanı vurmak için ölümcül kombinasyonları serbest bırakın.

Batı'nın en iyisi ol

Batı'nın en iyi silahşoru olmak için geliştirmek istediğiniz özel silahlı dövüş becerilerini seçin ve yeni atış yetenekleri edinin.

Kanunsuz bir ülkeyi deneyimleyin

Eski Batı'nın vahşi doğasında bir iz bırakın ve çarpıcı Batı manzaralarında destansı bir macera yaşayın.

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet