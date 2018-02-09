Stb Başkanı Hastaoğlu'ndan Esnaf Odalarına Ziyaret

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve yönetimi, genel kurullarını tamamlayan esnaf odalarına ziyarette bulundu.

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve borsa yönetim kurulu üyeleri, genel kurulları tamamlanan esnaf odalarını ziyaret ederek, oda başkanları ve yönetimlerine hayırlı olsun temennisinde bulundu. Başkan Hastaoğlu, esnaf odaları ziyaretleri kapsamında ilk olarak Kahveciler, Kıraathaneciler ve İnternet Kafe İşletmecileri Esnaf Odası'nı ziyaret etti. Oda başkanlığına yeniden seçilen Beşir Köksal tarafından karşılanan Başkan Hastaoğlu hayırlı olsun temennilerini iletti. Oda Başkanı Köksal ile yapılan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Hastaoğlu ve borsa yönetimi daha sonra Tesviyeciler ve Madeni Sanatkarları Esnaf Odası'nı ziyaret etti. Başkan Hastaoğlu, burada Tesviyeciler ve Madeni Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Hakan Demirgil ve yönetimi tarafından karşılandı. Oda başkanlığına yeniden seçilen Demirgil ve yönetimine tebriklerini ileten Başkan Hastaoğlu, daha sonrasında yapılan çalışmalara ilişkin oda yönetimiyle sohbet etti.

Başkan Abdulkadir Hastaoğlu, Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Esnaf Odası'nı da ziyaret etti. Başkan Hastaoğlu geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurulda güven tazeleyerek yeniden oda başkanlığına seçilen Başkan Mehmet Akgül ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun dileklerini iletti ve yeni görev döneminde başarılar diledi.

Hastaoğlu son olarak Pazarcılar Esnaf Odası ile Lokantacılar ve Kebapçılar Odası'nı ziyaret etti. Burada oda başkanlığında güven tazeleyen Adem Argın ve Nazmi Yiğit tarafından karşılanan Başkan Hastaoğlu, hayırlı olsun temennilerini iletti. Yapılan çalışmalarla ilgili görüşülen ziyarete ilişkin açıklama yapan oda başkanları Argın ve Yiğit, ziyaretlerinden dolayı Başkan Hastaoğlu'na ve yönetim kurulu üyelerine teşekkürlerini iletti. - SİVAS