Hendek Belediye Başkan Turgut Babaoğlu, Hendek spor'un yenilenen stadında maç bitimiyle gerçekleşen kurban kesimi sonrası açıklama yaptı. Son saniyede 3 puanı elinden kaçıran Hendekspora güvendiklerini ifade eden Babaoğlu, "Yenilenen bu statta tarihi başarılara imzamızı atacağız. Hendekspor'umuza güveniyoruz. Sadece futbolda değil, geleceğimiz için gençlerimize yatırım yapmaya, sporun merkezi ve sporcunun dostu olmaya devam edeceğiz. " dedi.

STAT PROFESYONEL KRİTERLERE UYGUN

Yenileme süreci tamamlanarak profesyonel lig kriterlerine kavuşan Hendek Atatürk Stadyumunda gurur, sevinç ve mutluluk dolu bir gün yaşandığına vurgu yapan Başkan Babaoğlu, "Bugün Hendek, sevdiğine kavuştu. İki sevdalının hasreti bitti. Tarihinde ilk kez yani 72 yıl sonra profesyonelliğe yükselen Hendekspor'umuz için kısa sürede kriterlere uygun olarak hazırladığımız Atatürk Stadyumunda hummalı çalışmalar başlattık. Çok şükür stadımız profesyonel lig şartlarını taşıyan bir hale getirildi. Burada gördüğünüz ve devam eden çalışmalar da kısa sürede bitecek, stadımız dört dörtlük olacak. Hendekspor'umuzun yenilenen ve çokta güzel olan yeni evinde tarih yazdığı anlara hep birlikte şahit olacağız. Yeter mi? Elbette yetmez. Hendek daha güzeline layık" dedi

TÜM BRANŞLARA TAM DESTEK

Sporun tüm branşlarına tam destek verdiklerini söyleyen Babaoğlu, "Sadece futbolda değil basketbolda, voleybolda, hentbolda, karatede, güreşte, Off Road'ta, yüzmede ve her alanda sporun tüm branşlarını; geleceğimiz ve gençlerimiz için desteklemeye devam edeceğiz. İnşa ettiğimiz ve edeceğimiz spor alanlarıyla, sporda ki başarılarımız bunun en büyük göstergesidir. Türkiye'ye örnek bir şahsiyet olan Hendekli değerimiz rahmetli Süleyman Seba'nın adını verdiğimiz bir spor kompleksi inşa edeceğiz. İnşallah şuan burada çalışmalar tamamlandığında ilk etabı bitmiş olacak. Bu alanda amatör tüm branşlara hizmet verecek olan diğer tesislerimiz için kısa sürede temel atma töreni yapacağız. Spor sadece bir eğlence değildir. Spor sağlığımız için ne kadar önemliyse gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durmasındaki en büyük etkendir" dedi

SPORUN MERKEZİ HENDEK

Babaoğlu, "Bu ülkeyi ve Cumhuriyetimizi gençlere emanet ederek, "Bütün ümidim gençliktedir" diyen Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği doğrultuda geleceğimize yatırım yapmaya, sporun merkezi ve sporcunun dostu olmaya devam edeceğiz. Bu duygularla tüm sporcularımıza başarılar diliyor, dostça centilmence sağlık dolu bir sezon diliyorum. Gece gündüz demeden Hendekspor'umuzun evini profesyonelleştirmek için mücadele eden belediyemizin ve kulübümüzün tüm çalışanlarına huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Hendek için bir çivi çakandan Allah bin kere razı olsun. Temsilcimizin bu günlere gelmesine vesile olan Adil Karabulut Başkanımıza ve yöneticilerine, geçmiş dönem başkanlarımıza, yöneticilerimize, sporcularımıza, tüm Hendek halkına, Sakarya kamuoyuna, sesimiz olan basınımızın güzide temsilcilerine ve destek veren herkese teşekkür ediyorum. Hendek'in markası Hendekspor'un siz değerli cefakar ve vefakar taraftarına sabrı için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu takımı asla yalnız bırakmadılar. Daha güzel günler, nice zaferler bizleri bekliyor. Bu yuvada hep birlikte yeni tarihlere imza atacağız. Bugün Osmaniyespor ile 1-1 beraber kaldık. Ekibimizin canı sağ olsun. Onları asla yalnız bırakmayacağız" dedi.

Maç sonunda TFF yetkililerin izinleri çerçevesinde Hendeksporun yeni stadında kurban kesimi yapıldı.

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