Stardew Valley, Evil Genius 2 ve daha fazlası sonbaharda Xbox Game Pass'e geliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Stardew Valley, Evil Genius 2 ve daha fazlası sonbaharda Xbox Game Pass'e geliyor

Stardew Valley, Evil Genius 2 ve daha fazlası sonbaharda Xbox Game Pass'e geliyor
Playerbros - Haberler | Gamegar

Ayrıca DIRT serisi, F1 2020 ve GRID yeni eklenenler arasında

Dün akşam gerçekleştirilen ID-Xbox Indie oyun etkinliğindeki sunumunda birçok sürpriz hamle açıklayan Microsoft şirketi, Game Pass kütüphanesine ekleyecek yeni bazı oyunlar duyurdu. Başta Stardew Valley olmak üzere birçok popüler eser bu sonbahar oyuncularla buluşturulacak. İşte detaylar:

Sonbaharda eklenecek oyunlar:

Aragami 2

Stardew Valley

Library of Ruina

Evil Genius 2

Pupperazzi

Play ile ortaklığı bulunan Xbox, daha öncesinde herhangi bir duyuru yapmadan Codemasters koleksiyonunu aniden Game Pass kütüphanesine dahil etti. Buna göre DIRT serisi, GRID ve F1 2020'i bugünden itibaren Xbox Game Pass üzerinden oynayabilirsiniz. Gamescom 2021 etkinliğinde de yer alacak Microsoft'un 24 Ağustos TSİ 20: 00'da başlayacak sunumunda açılışı Xbox-Bethesda ikilisi yapacak. Ardından hem Game Pass için yeni oyunlar hem de Xbox mağazası için %75'e varan indirimler duyurulması bekleniyor. Söz konusu etkinliği Xbox'ın resmi veya kanalı üzerinden izleyebilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Bülent Tüfenkci
Magazin Tuğba Özay Şeyma Subaşı Haluk Levent Mohammed Al Saloussi
Spor Fatih Terim Merve Çoban Alex Teixeira Oğulcan Çağlayan Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Stardew Valley, Evil Genius 2 ve daha fazlası sonbaharda Xbox Game Pass'e geliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 13:31:01. #1.15#

title