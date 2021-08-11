Stardew Valley, Evil Genius 2 ve daha fazlası sonbaharda Xbox Game Pass'e geliyor

Ayrıca DIRT serisi, F1 2020 ve GRID yeni eklenenler arasında

Dün akşam gerçekleştirilen ID-Xbox Indie oyun etkinliğindeki sunumunda birçok sürpriz hamle açıklayan Microsoft şirketi, Game Pass kütüphanesine ekleyecek yeni bazı oyunlar duyurdu. Başta Stardew Valley olmak üzere birçok popüler eser bu sonbahar oyuncularla buluşturulacak. İşte detaylar:

Sonbaharda eklenecek oyunlar:

Aragami 2

Stardew Valley

Library of Ruina

Evil Genius 2

Pupperazzi

Play ile ortaklığı bulunan Xbox, daha öncesinde herhangi bir duyuru yapmadan Codemasters koleksiyonunu aniden Game Pass kütüphanesine dahil etti. Buna göre DIRT serisi, GRID ve F1 2020'i bugünden itibaren Xbox Game Pass üzerinden oynayabilirsiniz. Gamescom 2021 etkinliğinde de yer alacak Microsoft'un 24 Ağustos TSİ 20: 00'da başlayacak sunumunda açılışı Xbox-Bethesda ikilisi yapacak. Ardından hem Game Pass için yeni oyunlar hem de Xbox mağazası için %75'e varan indirimler duyurulması bekleniyor. Söz konusu etkinliği Xbox'ın resmi veya kanalı üzerinden izleyebilirsiniz.

Kaynak: Playerbros