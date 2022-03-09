Starbucks ve Mcdonald's Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldı

Starbucks ve McDonald's, Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığını açıkladı.

Dünyaca ünlü ABD'li kahve zinciri Starbucks, ürünlerinin sevkiyatı ve bir lisans sahibi tarafından işletilen kafeleri de dahil olmak üzere Rusya'daki tüm ticari faaliyetlerini askıya aldığını açıkladı.

Dünyaca ünlü fastfood zinciri McDonald's'ta Rusya'daki 850 restoranın tamamını geçici olarak kapatacağını ve fakat 62 bin çalışanına ödeme yapmaya devam edeceğini açıkladı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel