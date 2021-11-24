Starbucks'ta büyük skandal! Hepatit A'lı personel panik yarattı, kahve içen binlerce kişi tehlikede

Abd'nin New Jersey eyaletindeki bir Starbucks şubesinde çalışan Hepatit A'lı personel, paniğe neden oldu. Şirket yetkilileri, personelin dağıttığı kahvelerden içen binlerce kişinin hastalık şüphesi taşıdığını belirterek, aşı olmalarını istedi.

KİRLİ SUYLA HAZIRLANAN GIDA

Kahve zincirinin Camden County'deki en yoğun şubelerinden birinde meydana gelen olayda binlerce kişinin virüse maruz kaldığı düşünülüyor. Yetkililer halkı aşı olmaya çağırıyor.

Hepatit A virüsünün yol açtığı bu karaciğer enfeksiyonu, genellikle dışkıyla temas ya da kirli suyla hazırlanan gıda tüketimiyle bulaşıyor. Yemek hazırlayan ve gıda sektöründe çalışan kişilerin temizliğe dikkat etmemesi, kanalizasyon sularıyla kirlenmiş besinlerin çiğ ya da az pişmiş olarak yenmesi en sık bulaşma yolları arasında yer alıyor.

AŞININ ÖNEMİNE VURGU YAPILIYOR

Çoğunlukla sağlık koşullarının ve hijyen önlemlerinin yetersiz olduğu ülkelerde görülen Hepatit A'nın belirli bir tedavisi yok. Korunma yolları olarak aşı ve kişilerin elini doğru yıkaması öneriliyor. Taze sebze ve meyvelerin de temiz suyla iyice yıkanıp tüketilmesi gerekiyor. Hastalığın semptomları arasında ateş, bitkinlik, iştahsızlık, mide bulantısı, kusma, ciltte sararma ve eklem ağrıları var.

YAKIN TEMASLILAR TESPİT EDİLDİ

Çalışanın Hepatit A testinin pozitif çıktığını 17 Kasım'da öğrenen Camden County Sağlık Departmanı, şubede inceleme yapıldığını bildirdi. Hijyen koşullarının ihlal edilmediği görülse de bütün çalışanlar aşılanana kadar şube kapatıldı.

Departmandan Paschal Nwako, adı açıklanmayan hastanın şu an çalışmadığını ve yakın temaslıların tespit edildiğini bildirdi. Çalışanın Hepatit A testinin pozitif çıktığını 17 Kasım'da öğrenen Camden County Sağlık Departmanı, şubede inceleme yapıldığını bildirdi. Hijyen koşullarının ihlal edilmediği görülse de bütün çalışanlar aşılanana kadar şube kapatıldı. Departmandan Paschal Nwako, adı açıklanmayan hastanın şu an çalışmadığını ve yakın temaslıların tespit edildiğini bildirdi.

AŞI YAPTIRIN ÇAĞRISI

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, yetkililer, 4-6 Kasım ve 11-13 Kasım'da şubeyi ziyaret eden herkesin mümkün olan en kısa sürede aşı olmasını istedi. Virüsle temastan en geç 14 gün sonra aşı yaptırılmasının gerektiği açıklandı.

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