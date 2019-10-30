Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi ile destansı bir yolculuğa çıkarıyor!

30.10.2019 15:51

Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi, izleyicileri galaksinin çok uzaklarına götürerek destansı bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor.

Merakla beklenen filmin oyuncu kadrosunda Carrie Fisher, Mark Hamill, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Anthony Daniels, Naomi Ackie, Domhnall Gleeson, Richard E. Grant, Lupita Nyong'o, Keri Russell, Joonas Suotamo, Kelly Marie Tran, ve Billy Dee Williams gibi isimler yer alıyor.

Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi'nin yönetmenliğini J.J. Abrams yaparken, yapımcılığını Kathleen Kennedy, Abrams ve Michelle Rejwan yaptı. Callum Greene, Tommy Gormley ve Jason McGatlin'in idari yapımcılık görevini üstlendiği, Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi filminin senaryosu J.J. Abrams ve Chris Terrio tarafından yazıldı.

Kaynak: Bültenler