STAR TV Yargı canlı izle! Yargı 9. yeni bölüm canlı izle! Yargı son bölüm izle

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YARGI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ceylin, Engin'in kardeşinin katili olduğunu öğrendiği andan itibaren herkesten gizli sürdürmek zorunda olduğu mücadelesinin sonuna geldiğini düşünür. Engin'le büyük ve acı verici bir yüzleşme yaşar. Ceylin, Ilgaz'ın yardımı olmadan bunun altından kalkabileceğini düşünse de; Ilgaz'ın öngörüsü sayesinde olaylar bambaşka bir şekilde gelişecektir.

Metin Çınar'ın elleri kanlı bir biçimde eve gelişinden itibaren hayatlarının büyük bir kırılma noktasına geldiğini anlamıştır. Şimdi onu çok zorlu bir tercih beklemektedir, oğlundan yana mı olacaktır yoksa dürüstlükten yana mı?

YARGI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Engin'in Yekta'yı suçlamasının ardından Ceylin ve Ilgaz acil bir biçimde harekete geçmeleri gerektiğini fark ederler. Ilgaz'ın kendisine önerdiği yöntemlerle Engin'in geri dönüşsüz bir biçimde cezaevine girmesi için çabalarlar. Ancak bu yol Ceylin'i duygusal olarak yeniden örseleyecek kasislerle doludur.

Pars, Yekta'nın suçlanması sonucu kendisiyle ilgili önemli ve büyük bir sırrın açığa çıkması ihtimaliyle yüz yüze gelir ve engel olabilmek için her zamankinden çok farklı bir tavır gösterir. Metin kaybolan Zafer'in cesedini bulmaya çalışırken beklenmedik bir sürprizlekarşılaşır. Yekta ise Laçin'in Engin'den yana tavır almasının bedelini ona ödetmeye kararlıdır.

Ilgaz ve Ceylin birbirlerine duygusal anlamda daha da yaklaşırlar, üstelik bu yakınlık ikisinin de ezberlerini bozan bir hale dönüşmektedir. Bir yandan Engin'in mahkumiyetini kesinleştirmek için çabalarken, bir yandan da kendilerine bile itiraf edemedikleri hislerin yarattığı yeni soruları cevaplamak zorundadırlar.

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