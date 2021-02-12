Star TV Seni Çok Bekledim canlı izle! Seni Çok Bekledim 3. yeni bölümde neler olacak? Seni Çok Bekledim son bölümde neler oldu?
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Star TV Seni Çok Bekledim canlı izle! Seni Çok Bekledim 3. yeni bölümde neler olacak? Seni Çok Bekledim son bölümde neler oldu?

12.02.2021 18:32 | Son Güncelleme: 12.02.2021 18:36
Star TV Seni Çok Bekledim canlı izle! Seni Çok Bekledim 3. yeni bölümde neler olacak? Seni Çok Bekledim son bölümde neler oldu?

Seni Çok Bekledim yeni bölüm bugün Star TV'de yayınlanacak. Seni Çok Bekledim 3. yeni bölüm canlı izle! Seni Çok Bekledim yeni bölümde neler olacak? Star TV Seni Çok Bekledim canlı izle! Cuma günü Star TV yayın akışında neler var? Seni Çok Bekledim yeni bölüm canlı olarak izle!

Star TV'nin yeni dizisi Seni Çok Bekledim canlı izle! Seni Çok Bekledim konusu ve oyuncuları çok beğenildi. Seni Çok Bekledim 4. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Seni Çok Bekledim yeni bölümde neler olacak? Seni Çok Bekledim konusu ne? Seni Çok Bekledim oyuncu kadrosunda kimler var? İşte tüm detaylar ve Star TV Seni Çok Bekledim 3. yeni bölüm canlı izleme linki!

STAR TV SENİ ÇOK BEKLEDİM 3. BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

SENİ ÇOK BEKLEDİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

SENİ ÇOK BEKLEDİM 2. SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Kadir'in, babasının yadigarı yüzüğün yuvarlanıp Ayliz'in ayaklarının dibine gelmesi Ayliz'i şok eder. O andan itibaren hayat onları hep bir araya getirir. Bu karşılaşmalar Kadir'i her seferinde Ayliz'e daha da yakınlaştırsa da Ayliz'i ürkütmektedir. Çünkü Ayliz bir başkasıyla evlenmek üzeredir.

Ayliz; kimseye bağlanmamayı, annesi onu kimsesizler yurduna bırakıp gittiğinde öğrenmiştir. Serkan ile de bu yüzden evlenmek ister. Aşık değildir ona. Sadece güvenli bir limandır gözünde. Ama Kadir'i görünce her şey değişir. Yıllardır kaçtığı hissin bu olduğunu hemen anlar. Ayliz Kadir'den uzak durmaya çalışsa da hayat görünmeyen iplerle bağlar ikisini birbirine ve her defasında tekrar bir araya gelirler. Ayliz bu hislerle tanıştıktan sonra Serkan'la evlenemez ama Kadir'den de uzak durmaya çalışır. Sonunda Ayliz ve Kadir kavuştuklarında büyük bir sır açığa çıkar.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 18:36:19. #1.15#
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