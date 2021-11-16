Star TV Sana Söz canlı izle! Sana Söz yeni bugünkü bölüm canlı izle! Sana Söz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerinde Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan'ın yer aldığı senaryosunu Ali Erkan Erzen'in yönetmenliğini ise Şenol Sönmez'in yaptığı Sana Söz dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Sana Söz canlı izle! Star TV Sana Söz 2. bölüm canlı izle! Sana Söz yeni bölümde neler olacak? Sana Söz yeni bölüm izle! Sana Söz yeni bölüm fragmanı izle! Sana Söz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SANA SÖZ CANLI İZLE!

SANA SÖZ YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Ömer, babası Azmi'nin başına gelenler yüzünden sarsılır. Babasının durumu yüzünden Ömer kendi geçmişine bir yolculuk yapmak zorunda kalır. Elif'in programda işlediği vaka, ikilinin yolunu sürpriz bir şekilde birleştirir. Ömer istemesede ona yardımcı olan Elif, ekibiyle birlikte Azmi için elinden geleni yapar. Ömer'in bu geçmiş yolculuğunda yanında yer alan Elif, Ömer'i daha iyi tanıyacak; geçmişin sırlarıyla yüzleşen Ömer'in acılarına şahit olacaktır.

İkiz kardeşi Duru'nun değişen ruh halinden şüphelenen Umut, kiminle görüştüğünü öğrenmek için harekete geçer. Duru ise farkında olmadan Bora'ya daha da yaklaşacak, romantik planlar yapar. Ancak planları Duru'yu hiç ummadığı bir yere doğru sürükler. Erdem, Ayşe Erten davasının şahidi ile görüştüğünde öğrendiği gerçekler davanın bütün seyrini değiştirir. Rıza Demircioğlu ise Elif'e suç duyurusunda bulunarak yaptığı yanlışın farkına varır ve Erdem'in ortağı Vedat'la birlikte yeni planını uygulamaya koyar.

SANA SÖZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bora Demircioğlu tarafından otel terasından atıldığı düşünülen Ayşe Erten'in yaşam mücadelesi devam etmektedir. Bora'nın avukatlığını kocası Erdem Karaca'nın almasıyla kendini ihanete uğramış gibi hisseden Elif, biraz soluklanmak için çıktığı sabah koşusunda bir ceset bulur. Elif'in ihbarı üzerine olay yerine Cinayet Büro Amiri Ömer Duran ve ekibi gelir.

İş insanı ve Bora'nın babası olan Rıza Demircioğlu, Elif'in Ayşe Erten vakasını programında işlemesi için kanala baskı yapar. Ancak Elif bunu reddederek kendisinin bulup ihbar ettiği cinayet vakasını programına taşır. Maktul Adem Çelik'in ailesinin programa konu olmasıyla beraber Ömer ve Elif'in yolları yine aynı hedef üzerinde kesişir; Adem Çelik'i kim, neden öldürdü? Katilin kim olduğunu öğrendiklerinde ortaya çıkan acı gerçeklerle yüzleşmek ise Elif ve Ömer için hiç kolay olmayacaktır. Elif ve Ömer cephesinde tüm bunlar olurken Duru, hiç planlamadığı şekilde Bora'nın tehlikeli dünyasına bir adım atar...

SANA SÖZ NE ZAMAN?

Sana Söz, ilk bölümü 2 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan, başrollerini Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan'ın yer aldığı senaryosunu Ali Erkan Erzen'in yönetmenliğini ise Şenol Sönmez'in yaptığı dram, polisiye ve aksiyon türündeki Türk televizyon dizisi.

Sana Söz her hafta Salı günü saat 20:00 'da Star TV'de yayınlanıyor.

SANA SÖZ KONUSU NE?

Bir düzen var yıllardır süre gelen. Adaletsiz, acımazsız, pespaye bir düzen... Bu düzende roller biçilmiştir hepimize... Birileri öldürülür, kaybolur, katledilir vehayatları ziyan olur. Kimi bu düzenin parçası olmayı seçer, uzaktan izler sadece olan biteni... Ama bazısı da vardır ki baş kaldırır.

Savaşmayı, mücadele etmeyi seçer. Yitip giden bu hayatlar için yüreğini koyar ortaya... Susmaz, ezberleri bozar, boyun eğmez! Adalet için baş kaldıranların, boyun eğmeyenlerin hikayesidir bu... Herkese, her şeye rağmen inandıkları uğruna yolundan şaşmayan, Elif'le Ömer'in hikayesi... İki yaralı aşığın kaderi, birlik olup mücadele etmektir. Onlara bu hayatta biçilmiş rol; savaşmaktır.

SANA SÖZ OYUNCULARI KİMLER?

Erkan Petekkaya : Ömer Duran

Nehir Erdoğan : Elif Karaca

Serkan Altunorak

Ayça İnci

Hivda Zizan Alp

Orhan Güner

Ferhat Baynal

Yaşar Aydınoğlu

Aslıhan Kapanşahin

Atakan Hoşgören

Selin Genç

Selda Güldükoğlu

Ali Önsöz

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet