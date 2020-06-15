Star Citizen için Yapılan Bağışlar 300 Milyon Doları Aştı
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Star Citizen için Yapılan Bağışlar 300 Milyon Doları Aştı

Star Citizen bağışları bir barajı daha geride bıraktı. Resmi sayfaya yansıyan detaya göre, oyuncular 300 milyon dolardan fazla bağış yapmış oldular.

Star Citizen için Yapılan Bağışlar 300 Milyon Doları Aştı
15.06.2020 16:49 | Son Güncelleme: 15.06.2020 16:53

Star Citizen bağışları bir barajı daha geride bıraktı. Resmi sayfaya yansıyan detaya göre, oyuncular 300 milyon dolardan fazla bağış yapmış oldular.

Cloud Imperium Games tarafından yayınlanacak olan Star Citizen oyunun geliştirilme aşamasına halen devam ediliyor. 2013 yılında duyurulmuş olan Star Citizen, başarılı bir Kickstarter kampanyası ile iki milyon dolardan fazla bağış toplamıştı. Her ne kadar çıkışı için 2014 yılı planlanmış olsa da, oynanış özelliklerinin önemli ölçüde genişletilmesi ile sayısız kez ertelenmişti. Henüz tam bir çıkış tarihi verilememekle birlikte, oyunun PC platformunda v3.9 alfa aşamasında olduğunu söyleyeyim. Şu ana kadar iki yüz seksen dört milyon dolardan fazla fonlamanın yapıldığı Star Citizen, Ağustos ayı içerisinde 4.0 güncellemesine kavuşacak.

Star Citizen, uzay simülatörü, birinci kişi nişancı ve devasa çok oyunculu türlerinin bir araya geldiği bir oyun ve dört farklı oynanış modu bulunduruyor. Satın aldığınız geminizi gezip modifiye edebildiğiniz Hangar, bu modlardan bir tanesi. Arena Commander modu, diğer oyunculara veya yapay zekaya karşı çeşitli oyun türlerinde mücadele ettiğiniz bir savaş uzay simülatörü oluyor. Star Marine oyuncuların geleneksel silahlar ile birbirlerine karşı savaştığı bir mod olurken Persistent Universe ise önceki üç modu bir araya getiren bir deneyim sunuyor.

Star Citizen Bağışları Yeni Bir Rekor Kırdı

Henüz bir çıkış tarihi verilemeyen Star Citizen için hayranların desteği son sürat devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda 250 milyon doların üstüne çıkılan bağışlarda, bu ay itibarıyla 300 milyon dolar barajı geride bırakıldı.

Elde edilen gelirin büyük bir kısmı, oyuncuların seyahatlerini ve ticaretlerini daha iyi yapabilmeleri için pahalı uzay gemileri aldıkları oyun içi ekonomi sisteminden geliyor. Bu bağlamda uzay gemisi listesi de devamlı olarak güncelleniyor ve fiyatların da 200 ile 350 dolar arasında gidip geldiğini söyleyelim. Buna ek olarak, yakın bir zamanda satışa sunulan ve on dört yeni gemi içeren Drake Complete Pack 2950, 4.600 dolar değerinde. Pakette ayrıca büyük bir gemi ve kozmetik eşyalar da bulunuyor.

Öte yandan Cloud Imperium Games, elde edilen parayı da iyi yerlerde kullanıyor. Öyle ki Squadron 42 adında ve Star Citizen evreninde geçecek olan tek oyunculu senaryo üzerinde çalışıyor. Stüdyo tarafından belirtilene göre Squadron 42, bu yılın üçüncü çeyreğinde beta aşamasına geçecekmiş.

Kaynak: Tamindir

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