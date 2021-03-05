Stansfield'ın Twitch hesabı banlandı

Twitch platformunda son zamanlarda yükselişe geçen eski profesyonel League of Legends oyuncusu Mert "Stansfield" Tezgür Twitter'da yaptığı paylaşımla ilk banını yediğini açıkladı.

Stanfield bu yasaklanma durumunu, "ilk banımız hayırlı olsun" diyerek paylaştı. Yasaklanma süresinin ise 7 gün olduğunu belirtiyor.

STANSFIELD'IN LOL KARİYERİ

Stansfield profesyonel arenadaki kariyerine 2014 yılında Always with Honor takımında başladı. Daha sonrasında HWA ve Zone Esports takımlarında oynama fırsatı bulan oyuncu 2016 yılında profesyonel arenadaki kariyerini sonlandırdı.

2017 yılı içinde, Twitch platformu üzerinde yayınlar yapmaya başladı. Zamanla yayınlardaki samimi tavrıyla platformdaki popülaritesi artmaya başladı. Bununla birlikte 2020 yılında yaptığı düzenli yayınlar ve YouTube'da yayınladığı video içerikleriyle büyük çaplı bir tanınırlık elde etmiş oldu. Bu süreç dolayısıyla Twitch üzerinde 170 bin'den fazla takipçi kitlesine ulaşmasına olanak sağladı.