Stajyer avukata iğrenç taciz! Dosya inceleme bahanesiyle odasına çağırıp arkasından sarılmış
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Stajyer avukata iğrenç taciz! Dosya inceleme bahanesiyle odasına çağırıp arkasından sarılmış

09.01.2021 10:16 | Son Güncelleme: 09.01.2021 11:12

İstanbul'da bir avukatlık bürosunda gönüllü staj yapan Arzu Sena Topuz, avukat S.K'nin cinsel tacizine uğradığını iddia ederek şikâyetçi oldu. Genç kız, avukatın kendisini dosya inceleme bahanesiyle odasına çağırdığını, kendisine arkadan sarıldığını ve gitmesini engellemeye çalıştığını öne sürdü.

Gönüllü staj yapan Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Arzu Sena Topuz, stajyeri olduğu ofiste avukat S.K. (38) tarafından cinsel tacize uğradığını ileri sürdü. 23 Ekim'de yaşanan olayın ardından psikolojik tedavi almaya başlayan Topuz başına gelenleri paylaştı.

"BİR BAHANE İLE BENİ ODASINA ÇAĞIRDI"

Sabah gazetesinden Yunus Emre Kavak'ın haberine göre, "Sesimi duyurmaya ihtiyacım var" diyen Topuz yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "S.K. ofisteki stajyerleri adliyeye, sekreteri de para çekmeye gönderdi. Ofiste kimse yokken UYAP'tan dosya inceleme bahanesiyle beni odasına çağırıp bilgisayarını kullanmamı istedi.

"ELİNİ BELİME ATIP BANA ARKADAN YASLANDI"

Öncelikle oturur halde dizini bacağıma yasladı. Sonra ayağa kalkıp bilgisayarın kontrolünü alma bahanesiyle bana arkadan iyice yaklaştı. Elini belime atıp, erekte bir halde bana arkadan yaslandı.

"GİTMEMİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTI"

Omuzlarımı tutup öpmeye çalıştığı sırada kurtulup hızla odasından çıktım. Ben eşyalarımı toplarken, asansörün kapısının önünde ve sonra da asansörün kapısını tutmak suretiyle gitmemi engelleyip açıklama yapmaya çalıştı.

"AVUKATLIK SIFATINA HAİZ OLMAMALI"

Ofisten çıktığım gibi adliyeye gidip hukuki süreci başlattım. Ofisteki kamera kayıtlarının incelenmesini istedik ancak bir gün önce sorunsuz çalıştığına dair kanıtları dosyaya sunduğumuz kameraların o gün bozuk olduğu iddia edildi. Hiçbir etik değer yargısı olmayan bu kişi avukatlık sıfatını haiz olamamalı. En ağır cezayı almalı ve toplum bu gibi kişilerden arındırılmalıdır.

"SESİMİ DUYURMAYA İHTİYACIM VAR"

Günbegün verdiğim kiloların ve sıçrayarak uyandığım uykuların hesabının sorulmasını istiyorum. Sürecin adil bir şekilde yürütülmesini istiyorum. Sesimi duyurmaya ihtiyacım var"

Stajyer avukata iğrenç taciz! Dosya inceleme bahanesiyle odasına çağırıp arkasından sarılmış
Haber Yorumları (2)
MEMLEKET: SANADAMI SARILDILAR NORMAL KARŞILADIGINA GÖRE
Cevap Yaz Yayından Kaldır
TARİHÇİ: Meslektaşın ne yapalım demeki çok yüz verdin
Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
500
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