Stajyer Öğretmenin Öğrencisi ile İlişkisi Olduğu Ortaya Çıktı
ABD'de öğretmenlik yaptığı okuldaki öğrencisi ile kendi evinde 3 defa birlikte olan öğretmen, okul personelinin dikkati sayesinde yakalandı.
ABD'nin Illinois eyaletinde stajyer öğretmenlik yapan 21 yaşındaki Elizabeth Flint, bir öğrencisi ile 3 defa birlikte olduğu gerekçesiyle tutuklandı. 50 bin dolar kefalet ücretini ödeyen genç kadın, serbest bırakıldı.
EVİNDE BULUŞTULAR
Stajyer öğretmenin öğrencisi ile kendi evinde buluştuğu öğrenilirken, olayın Nisan ayında gerçekleştiği açıklandı.
"TAMAMEN İĞRENÇ"
DuPage İlçe Eyaleti Başsavcısı Robert Berlin, "Flint hakkındaki iddialar tamamen iğrenç" açıklaması yaptı. Berlin, "Öğrencisiyle defalarca birlikte olmak için otoritesini kullandı. Bu tür iğrenç davranışlar tolere edilmeyecektir" dedi.
DİĞER ÖĞRETMENLER SAYESİNDE ORTAYA ÇIKTI
Glenbard East High School'daki personelin öğretmenin davranışlarından şüphe duyması üzerine cinsel saldırının ortaya çıkarıldığı belirtildi. Yöneticileri konu hakkında bilgilendiren diğer öğretmenler sayesinde açılan soruşturma ile genç kadın yakayı ele verdi.
Flint, 4 Haziran'da hakim karşısına çıkacak.
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Bizim ülkemizde yaşayan ve işte çağdaşlık işte Medeniyet işte İlericilik işte Muasır Medeniyetler Seviyesinin Üstüne Çıkmak diyerek sapkınlığı iğrenç bir yaşam tarzını savunan insanların özetidir bu haber bir utanmadan bu zümre vatansever muhafazakar İnsanlara Yobaz diye hitap eder sözler gibi bölücüluk yanlısı ahlaksızlığı Medeniyet diyenlerdenseniz Allah bu vatanı devleti ve milleti korusunCevap Yaz Yayından Kaldır
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ahlak timsali geçinenler en büyük ahlaksızlardır bunlar genelde arap ortadoğulu ülkelerde oluşan dogmalardır bu arap sevicilerin en büyük özelliğidir çünkü insanlık için dünyaya en ufak faydalarının olmadığının kanıtıdır.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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kendine bakmaz gelişmiş ulkenin durumunu eleştirir yobaz sen kendi ülkendeki malum yerlerde kız erkek çocuklara tecavüzlerden hiç bahsetmez arabın peşinden giden sahtekarlar.Cevap Yaz 3 6 Yayından Kaldır
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verin çoşkuyu. herkes kendini öğrencinin yerine koydu. dım tız dım tızz. .Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Kıskançlık dünyayı sarmis??okul yönetiminin dikkati sayesinde yakalanmıştır herkes kadını becermek istiyor öğrenci olması rahatsızlık veriyor??ancak 1 iliskide geç kız rüştü ispat etmemiş ve hamile kalma riski olan kişi madur olabilirCevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır