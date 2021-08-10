Staj için gittiği Engeliler Sarayı'nda öğrendikleriyle küçük işletme kurdu
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Staj için gittiği Engeliler Sarayı'nda öğrendikleriyle küçük işletme kurdu

Staj için gittiği Engeliler Sarayı'nda öğrendikleriyle küçük işletme kurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Üniversite öğrencisi Tuğçe Nihal Akyol, staj yapmak için gittiği Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'ndaki atölyelerde engellileri izleyerek öğrendikleriyle küçük işletme kurdu.

Üniversite öğrencisi Tuğçe Nihal Akyol, staj yapmak için gittiği Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'ndaki atölyelerde engellileri izleyerek öğrendikleriyle küçük işletme kurdu. Akyol, makrome ipiyle yaptığı hediyelik ve çeyizlik ürünleri internet üzerinden satış yaparak gelir elde ediyor.

Sosyoloji Bölümü son sınıf öğrencisi Tuğçe Nihal Akyol (24), geçtiğimiz Mart ayında Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda staja başladı. Akyol, 3.5 ay boyunca atölyelerde eğitimlere katılıp engellilerin rehabilite olması yönünde yapılan çalışmaları öğrendi. Ahşap yakma, bilgisayar, halı dokuma, el becerileri ve resim sınıflarında kursiyerlerle zaman geçiren Akyol, düğüm teknikleri kullanılarak üretilen bir tekstil türü olan makromeyi de öğrendi.

Hobi olarak başladığı makrome ipi ile süs eşyaları tasarlamayı zamanla işe dönüştüren Akyol, geçen süreci şöyle anlattı: "Öğrenciler el işi yaparak rehabilite oluyorlardı. Kurs hocalarının anlattıklarını onlarla birlikte dinliyordum. Hem online hem de yüz yüze verilen makrome eğitimleri çok ilgimi çekti. Aynadan anahtarlığa çantaya kadar süs ve çeyiz eşyaları tasarlamaya başladım. Bir şeyler ürettikçe mutlu oluyordum. Daha sonra çevremdekilerin isteklerine göre eşyalar ürettim. Çok tutulduğunu görünce küçük bir işletme kurdum ve internette satışa başladım. Şimdi Türkiye'nin en büyük alışveriş sitelerinde ürünlerim yer alıyor. Sosyoloji öğrencisi olarak geldiğim Engeliler Sarayı'ndan küçük bir işletme kurarak çıktım. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum".

Öğretmen olma hayali olan Tuğçe, mesleğinin yanında makrome yapmaya devam edeceğini söyledi. - İSTANBUL

Staj için gittiği Engeliler Sarayı'nda öğrendikleriyle küçük işletme kurdu
Staj için gittiği Engeliler Sarayı'nda öğrendikleriyle küçük işletme kurdu
Staj için gittiği Engeliler Sarayı'nda öğrendikleriyle küçük işletme kurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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