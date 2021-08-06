St. Vincent ve Grenadinler Başbakanının kafasına protesto sırasında taş isabet etti
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St. Vincent ve Grenadinler Başbakanının kafasına protesto sırasında taş isabet etti

St. Vincent ve Grenadinler Başbakanının kafasına protesto sırasında taş isabet etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karayipler ülkesi St. Vincent ve Grenadinler'in Başbakanı Ralph Gonsalves, başkent Kingstown'daki protestolar sırasında atılan bir taşın kafasına isabet etmesi sonucu kanlar içinde kaldı.

Karayipler ülkesi St. Vincent ve Grenadinler'in Başbakanı Ralph Gonsalves, başkent Kingstown'daki protestolar sırasında atılan bir taşın kafasına isabet etmesi sonucu kanlar içinde kaldı.

Karayipler'de ada ülkesi St. Vincent ve Grenadinler'de halk, hükümetin sağlık çalışanlarının çoğuna yönelik hazırladığı zorunlu Covid-19 aşı planına karşı sokaklara döküldü. Başkent Kingstown'daki yüzlerce kişi yürüyüşe geçerek parlamento binasına geldi. St. Vincent ve Grenadinler Başbakanı Ralph Gonsalves ise bu sırada oturuma katılmak üzere geldiği parlamento binasına girmek için kalabalığın arasından geçerken, atılan taşlardan birisi kafasına isabet etti. Görgü tanıkları, kalabalık bir grubun parlamento binasına su şişeleri ve taşlar attığı sırada Başbakan Gonsalves'in kafasından yaralandığını belirtti. Olay anına dair görüntülerde, 74 yaşındaki Gonsalves'in bölgeden uzaklaştırıldığı anlar kameraya yansırken, tıbbı kontrol sırasında çekilen bir fotoğrafta ise kanlar içinde kaldığı görüldü.

Sağlık durumu iyi

Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Gonsalves'in hastaneye kaldırıldığı duyuruldu. Gonsalves'in Sözcüsü Sehon Marshall, yaptığı açıklamada, Gonsalves'in yaralarının hayati tehlike oluşturmadığını söyledi. Maliye Bakanı Camillo Gonsalves ise doktorların MRI taraması için Başbakan Gonsalves'e diğer bir Karayipler ülkesi olan Barbados'a gitmesini tavsiye ettiğini söyledi. Barbados'a giden Gonsalves'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Nüfusun yaklaşık yüzde 9'u aşılandı

Johns Hopkins Üniversitesinden alınan verilere göre yaklaşık 111 bin nüfuslu ada ülkesi St. Vincent ve Grenadinler'de korona virüs salgınında toplam 2 bin 298 vaka tespit edilirken, 12 kişi hayatını kaybetti. Nüfusun yaklaşık yüzde 9'u virüse karşı tamamen aşılandı. Ülkenin turizm sektörü ise salgından büyük oranda etkilenirken, Nisan ayındaki volkanik patlamanın ardından da yaklaşık 15 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. - KİNGSTOWN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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