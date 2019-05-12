Ssmmmo'da Başkan Dilaver Öğütçü Oldu

Samsun Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SSMMMO) 23. Olağan Genel Kurulu'nun ardından bugün yapılan seçimlerde 421 oy alan Dilaver Öğütçü başkan seçildi.

SSMMMO seçimleri bugün yapıldı. Oktay Ergör Grubu, Hayrul Kayar Grubu ve Meslekte Birlik Grubu seçime başkan olması için 3 aday çıkardı. 902 üyenin oy kullanma hakkı olan seçimlerde Hayrul Kayar Grubundan başkan adayı Dilaver Öğütçü oyların 421'ini, Oktay Ergör Grubundan başkan adayı Oktay Ergör oyların 146'sını ve Meslekte Birlik Grubundan başkan adayı Dursun Mücahit Erbin ise oyların 89'unu aldı. Bu sonuçlarla birlikte Dilaver Öğütçü SSMMMO'nun yeni başkanı oldu.

Çok medeni bir seçim geçirdiklerini ifade eden Dilaver Öğütçü, "Gruplar halinde seçime girdik. Bizim grubumuz yönetim kurulu listesini benim başkanlığımda kazandı. Benle birlikte 5 kişilik yönetim kurulu listesine 4 adayımız girdi. Diğer yönetim kurulu üyesi de Oktay Ergör Grubundan Oktay Ergör girdi. Mazbatamızı aldıktan sonra görevimize başlayacağız. Seçimlerin herkese hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Yeni SSMMMO listeleri

SSMMMO Yönetim Kurulu Lisesi Yönetim Kuruluna 'Hayrul Kayar Grubu'ndan 4 isim girdi. Dilaver Öğütçü, Sevcan Tekinaslan, Osman Arslan, Emin Kırbıyık. 'Oktay Ergör Grubu'ndan ise Oktay Ergör yönetime girdi. Denetim Kurulu'na ise 'Hayrul Kayar Grubu'ndan Sibel Aytepe, Saime Yacan, Oktay Ergör Grubu'ndan ise Ümit Köse girdi. Disiplin Kuruluna da, 'Hayrul Kayar Grubu'ndan Ahmet Doğru, Erkan Pişkin, Mahmut Çekiç, Oktay Ergör Grubu'ndan Davut Semiz, 'Meslekte Birlik Grubu'nda ise Birol Tan seçildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA