Sri Lanka'da toprak kayması ve sel: En az 4 ölü, 7 kayıp
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Sri Lanka'da toprak kayması ve sel: En az 4 ölü, 7 kayıp

Sri Lanka'da toprak kayması ve sel: En az 4 ölü, 7 kayıp
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sri Lanka'da şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve toprak kaymalarında en az 4 kişi hayatını kaybederken, 5 binden fazla kişi tahliye edildi.

Sri Lanka'da şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve toprak kaymalarında en az 4 kişi hayatını kaybederken, 5 binden fazla kişi tahliye edildi.

Sri Lanka'da geçtiğimiz perşembe gününden bu yana devam eden şiddetli yağışlar, sel ve toprak kaymalarına yol açtı. Sel nedeniyle çok sayıda ev ve tarım arazisi sular altında kalırken, yollar trafiğe kapandı. Afet Yönetim Merkezi, 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve 7 kişinin kayıp olduğunu belirtti. Başkent Colombo'nun yaklaşık 85 kilometre doğusundaki Kegalle bölgesinde 2 çocuklu bir ailenin evinin toprağa gömüldüğü öğrenilirken, arama kurtarma çalışmalarında çocuklardan birinin cesedine ulaşıldığı aktarıldı.

Hükümet tarafından yapılan açıklamada, 5 binden fazla kişinin tahliye edildiği, 500'e yakın evin ise hasar gördüğü bildirildi. - COLOMBO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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