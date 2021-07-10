Srebrenitsa soykırımının kurbanları anısına yola çıkan maratoncular Potoçari'ye ulaştı
Srebrenitsa soykırımı kurbanları anısına 11 Temmuz Pazar günü düzenlenecek törene katılmak üzere Hırvatistan'ın doğusundaki Vukovar şehrinden 6 Temmuz'da başlayan 10. Vukovar-Srebrenitsa Maratonu katılımcıları Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaştı.
Srebrenitsa soykırımı kurbanları anısına 11 Temmuz Pazar günü düzenlenecek törene katılmak üzere Hırvatistan'ın doğusundaki Vukovar şehrinden 6 Temmuz'da başlayan 10. Vukovar-Srebrenitsa Maratonu katılımcıları Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Denis Zuberi