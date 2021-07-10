Srebrenitsa soykırımının kurbanları anısına yola çıkan maratoncular Potoçari'ye ulaştı
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Srebrenitsa soykırımının kurbanları anısına yola çıkan maratoncular Potoçari'ye ulaştı

Anadolu Ajansı / Denis Zuberi - Haberler | Güncel

Srebrenitsa soykırımı kurbanları anısına 11 Temmuz Pazar günü düzenlenecek törene katılmak üzere Hırvatistan'ın doğusundaki Vukovar şehrinden 6 Temmuz'da başlayan 10. Vukovar-Srebrenitsa Maratonu katılımcıları Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaştı.

Srebrenitsa soykırımı kurbanları anısına 11 Temmuz Pazar günü düzenlenecek törene katılmak üzere Hırvatistan'ın doğusundaki Vukovar şehrinden 6 Temmuz'da başlayan 10. Vukovar-Srebrenitsa Maratonu katılımcıları Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaştı.

Srebrenitsa soykırımının kurbanları anısına yola çıkan maratoncular Potoçari'ye ulaştı
Srebrenitsa soykırımının kurbanları anısına yola çıkan maratoncular Potoçari'ye ulaştı
Srebrenitsa soykırımının kurbanları anısına yola çıkan maratoncular Potoçari'ye ulaştı
Srebrenitsa soykırımının kurbanları anısına yola çıkan maratoncular Potoçari'ye ulaştı
Srebrenitsa soykırımının kurbanları anısına yola çıkan maratoncular Potoçari'ye ulaştı
Srebrenitsa soykırımının kurbanları anısına yola çıkan maratoncular Potoçari'ye ulaştı
Srebrenitsa soykırımının kurbanları anısına yola çıkan maratoncular Potoçari'ye ulaştı
Srebrenitsa soykırımının kurbanları anısına yola çıkan maratoncular Potoçari'ye ulaştı
Srebrenitsa soykırımının kurbanları anısına yola çıkan maratoncular Potoçari'ye ulaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Denis Zuberi

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