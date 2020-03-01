Sputnik'in Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Boztepe gözaltına alındı
Rus Haber Ajansı Sputnik'in Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe, İstanbul'da gözaltına alındı.
Rus Haber Ajansı Sputnik'in Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe, İstanbul'da gözaltına alındı.
Rus Haber Ajansı Sputnik'in Türkiye Genel Yayın Müdürü Mahir Boztepe, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alındı. Boztepe'nin İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi.
(İHA)
Kaynak: İHA