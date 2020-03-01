Sputnik'in Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Boztepe gözaltına alındı
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Sputnik'in Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Boztepe gözaltına alındı

Rus Haber Ajansı Sputnik'in Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe, İstanbul'da gözaltına alındı.

01.03.2020 16:45 | Son Güncelleme: 01.03.2020 16:45
Sputnik'in Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Boztepe gözaltına alındı

Rus Ajansı Sputnik'in Genel Yayın Yönetmeni Mahir , 'da gözaltına alındı.

Rus Haber Ajansı Sputnik'in Türkiye Genel Yayın Müdürü Mahir Boztepe, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alındı. Boztepe'nin İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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