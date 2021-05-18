Sprey boyayla tahrip edilen peribacalarına 'mikro kumlama' tekniği
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Sprey boyayla tahrip edilen peribacalarına 'mikro kumlama' tekniği

Sprey boyayla tahrip edilen peribacalarına 'mikro kumlama' tekniği
Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Haberler | Güncel

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde, sprey boya ile tahrip edilen peribacalarının temizleme çalışmaları devam ediyor.

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde, sprey boya ile tahrip edilen peribacalarının temizleme çalışmaları devam ediyor.

Yeşilhisar ilçesi, her yıl Kapadokya bölgesine gelen yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği bölgelerin başında yer alıyor. Başta Soğanlı Vadisi olmak üzere çok sayıda doğal güzelliğe sahip ilçe yüzlerce turisti ağırlıyor. İlçenin Araplı yokuşu mevkiinde bulunan 40 peribacasından bazılarına geçen aylarda bazı kişilerce sprey boya ile zarar verildi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, sprey boyayla zarar verilen peribacalarının temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Nevşehir Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarı Bölge Müdürlüğü görevlileri, peribacalarındaki sprey boyaları mikro kumlama tekniğiyle yüzeye uygun kum püskürtlerek eski haline getiriyor. Yapılan çalışmaların gelecek ayın sonuna doğru bitirileceği belirtildi. Öte yandan, jandarma ekipleri de bölgedeki tarihi yapıların zarar görmemesi için denetimlerde bulunuyor.


Sprey boyayla tahrip edilen peribacalarına 'mikro kumlama' tekniği
Sprey boyayla tahrip edilen peribacalarına 'mikro kumlama' tekniği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç

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