Sprey boyayla boyanan ayakkabılar daha uzun ömürlü oluyor
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Sprey boyayla boyanan ayakkabılar daha uzun ömürlü oluyor

Sprey boyayla boyanan ayakkabılar daha uzun ömürlü oluyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Pratik bir biçimde sprey boya ile boyanan spor ayakkabılar daha yeni dururken, boyanan deri ayakkabılar ise daha dayanıklı oluyor.

Pratik bir biçimde sprey boya ile boyanan spor ayakkabılar daha yeni dururken, boyanan deri ayakkabılar ise daha dayanıklı oluyor.

Günlük hayatta birçok insanın kullandığı spor ayakkabılar bazı şartlara bağlı olarak yıpranıyor. Yıpranan ayakkabıların tamiri olsa da renklerinin korunması noktasında ise kullanıcılar zorluk yaşıyor. Ayakkabının boyasını korunması için kullanılan sprey boyalarla ayakkabı boyanan ayakkabıların derileri sağlıklı ve daha uzun ömürlü olurken kozmetik olarak iyi bir hale geliyor.

Eskişehir'de sprey boya ile ayakkabı boyayan ayakkabı tamircisi Saffet Karataş, boyanın faydalarından ve spor ayakkabıya uygulandığında renkteki değişikliklere değindi. Boyanın ayakkabı derisini beslediğinden bahseden Karataş, "Deriyi besleyici bir özelliği var. Ayakkabının bu boya sayesinde ömrü uzuyor diyebilirim. Sprey boyalar genellikle fırça ile boyanamayacak olan spor ve keten ayakkabılar için arz ediyor. Çünkü biliyorsunuz spor ayakkabıların bazılarına fırça ile boyanması mümkün değil. Fakat belli bir mesafeden sıkılan sprey boya ayakkabının kozmetiğine zarar vermediği gibi yeni durmasına da olanak sağlıyor. Bunun dışında uygulanması da fırça ile boyanan boylara göre daha kolay ve pratik" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Sprey boyayla boyanan ayakkabılar daha uzun ömürlü oluyor
Sprey boyayla boyanan ayakkabılar daha uzun ömürlü oluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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