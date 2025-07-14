Spotify kapanacak mı 2025? Spotify Türkiye'den çekilecek mi? - SON DAKİKA

Dijital müzik platformlarının başında gelen Spotify, sosyal medyada ortaya atılan iddialar sonrası yeniden gündeme geldi. Özellikle son dönemde artan paylaşımlar ve kullanıcı yorumları, "Spotify kapanıyor mu?" ve "Spotify Türkiye'den çekilecek mi?" sorularını beraberinde getirdi. Milyonlarca kullanıcıya hizmet veren uygulamanın geleceği merak konusu oldu. Peki, Spotify kapanacak mı, Türkiye'den tamamen çekilme kararı alındı mı? İşte, merak edilen detaylar…

SPOTİFY KAPANACAK MI, TÜRKİYE'DEN ÇEKİLİYOR MU?

Dijital müzik platformlarının lideri konumunda bulunan Spotify, son günlerde yeniden tartışma konusu hâline geldi. Özellikle sosyal medya mecralarında artan söylentilerle birlikte, kullanıcılar Spotify'ın Türkiye'den çekilip çekilmeyeceğini sorgulamaya başladı.

Spotify kapanacak mı 2025

Söz konusu iddialar, Rekabet Kurumu'nun 28 Haziran 2025'te başlattığı inceleme süreci sonrasında gündeme oturdu. Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı tarafından dile getirilen, platformdaki bazı içeriklerin "dini ve milli değerlere uygun olmadığı" yönündeki değerlendirmeler, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Spotify yönetimi ise bu süreçte iş birliği içerisinde olduklarını belirterek, Türkiye'deki faaliyetlerini mevzuata uygun şekilde sürdürdüklerini açıkladı. Şirketten yapılan açıklamalarda herhangi bir çekilme kararı olmadığının altı çizilirken, İngiliz basınına yansıyan bazı ifadelerde ise, "tüm senaryoların masada olduğu" yönündeki değerlendirmeler dikkat çekti. Bu durum, olası bir geçici ya da kalıcı çekilme ihtimalinin değerlendirildiği şeklinde yorumlandı.

Spotify Türkiye'den çekilecek mi

Öte yandan, bazı medya kaynakları ise gündemdeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığını ve Spotify'ın Türkiye'deki hizmetlerine devam edeceğini ifade ediyor. Resmî makamlar ve şirket kanadından gelen açıklamalarda, şu an için kapanma ya da çekilme yönünde kesin bir kararın bulunmadığı vurgulanıyor.