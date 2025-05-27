Spotify çöktü mü, neden açılmıyor? 27 Mayıs 2025 Salı Spotify neden çalışmıyor?

Spotify çöktü mü, neden açılmıyor? 27 Mayıs 2025 Salı Spotify neden çalışmıyor?
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27 Mayıs 2025 tarihinde Spotify kullanıcılarının yaşadığı erişim sorunları, sosyal medyada gündem olurken platformun çöküp çökmediği ve neden açılmadığı merak konusu oldu. Uygulamaya giremeyen binlerce kullanıcı, "Spotify neden çalışmıyor?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Spotify çöktü mü, ne oldu? Spotify neden açılmıyor? İşte, detaylar…

27 Mayıs 2025 Salı günü Spotify kullanıcıları sabah saatlerinden itibaren uygulamada erişim sorunları yaşamaya başladı. Müzik dinleme, giriş yapma ve içerik görüntüleme gibi işlemlerde yaşanan aksaklıklar, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Yaşanan teknik sorunların ardından "Spotify çöktü mü, neden açılmıyor?" sorusu hem kullanıcılar hem de dijital medya platformlarında merak konusu oldu. Peki, Spotify neden açılmıyor, yaşanan erişim sorunu ne kadar sürecek? İşte konuya dair merak edilen tüm detaylar ve gelişmeler…

SPOTİFY ÇÖKTÜ MÜ?

27 Mayıs 2025 Salı günü, dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Spotify uygulamasında yaşanan erişim problemleri, kısa sürede gündem oldu. Özellikle öğleden sonra saatlerinde birçok kullanıcı, uygulamaya giriş yapamama, şarkıların çalmaması ve içeriklerin yüklenmemesi gibi sorunlarla karşı karşıya kaldı.

Saat 15.00 itibarıyla Spotify hakkında yapılan kesinti bildirimlerinde gözle görülür bir artış yaşandı. Uygulamanın hiç açılmaması, hesaplara ulaşılamaması ve oynatma hataları, hem mobil hem masaüstü sürümlerde ortak sorunlar arasında yer aldı.

Henüz Spotify cephesinden konuya dair resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak önceki benzer durumlarda olduğu gibi, teknik ekibin arka planda erişim sıkıntısını çözmek için çalışmalar yürüttüğü tahmin ediliyor. Uzmanlar, bu tür durumlarda kullanıcıların uygulamayı yeniden başlatmasını, güncellemeleri kontrol etmesini ya da farklı bir cihazdan denemesini tavsiye ediyor.

İşte, son 24 saatte bildirilen Spotify kesintileri…

Spotify çöktü mü, neden açılmıyor? 27 Mayıs 2025 Salı Spotify neden çalışmıyor?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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