Sporcumuz Eray Çağlak'a Avrupa Halter Şampiyonası İçin Milli Davet

Sporcumuz Eray Çağlak'a Avrupa Halter Şampiyonası İçin Milli Davet Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Eray Çağlak, Polonya'da düzenlenecek olan Yıldızlar ve U15 Avrupa Halter Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek.

Sporcumuz Eray Çağlak'a Avrupa Halter Şampiyonası İçin Milli Davet

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Eray Çağlak, Polonya'da düzenlenecek olan Yıldızlar ve U15 Avrupa Halter Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek.

Yıldızlar ve U15 Avrupa Halter Şampiyonası 20-28 Ağustos tarihleri arasında Polonya'nın Ciechanow kentinde düzenlenecek.

Şampiyona öncesinde Türkiye Halter Federasyonu tarafından açıklanan milli takım kadrosunda Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Eray Çağlak'ta yer aldı.

Şampiyonada U15-61 kg kategorisinde ay-yıldızlı forma ile mücadele edecek olan Çağlak ve antrenörü Burak Erdoğan'ı tebrik eden Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, genç sporcuya başarılar diledi.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Mustafa Sacit Sümer'de, geçtiğimiz günlerde Rusya'da yapılacak olan Dünya Gençler Tırmanış Şampiyonası için milli takım kadrosuna davet edilmişti.

Kaynak: Habermetre