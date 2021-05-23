Sporcuların raporuyla bisiklet yolunda çalışma
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sporcuların raporuyla bisiklet yolunda çalışma

Sporcuların raporuyla bisiklet yolunda çalışma
Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da, Tigris Bisiklet ve Özel Sporcular Kulübü üyelerince hazırlanan raporun ardından '75 Metre' olarak bilinen caddede bulunan 11 kilometrelik bisiklet yolundaki sorunlar için, Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.

DİYARBAKIR'da, Tigris Bisiklet ve Özel Sporcular Kulübü üyelerince hazırlanan raporun ardından '75 Metre' olarak bilinen caddede bulunan 11 kilometrelik bisiklet yolundaki sorunlar için, Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.

Kayapınar ilçesindeki yeni yerleşim yerlerinden olan ve '75 Metre' olarak adlandırılan caddedeki bisiklet yolunun sorunları, Tigris Bisiklet ve Özel Sporcular Kulübü, Diyarbakır Barosu ile Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu tarafından raporlaştırılarak, Büyükşehir Belediyesi'ne sunuldu. 11 kilometre uzunluğundaki bisiklet yolu sorunlarının ele alındığı rapor üzerine, belediye ekipleri harekete geçti.

Tigris Bisiklet ve Özel Sporcular Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Ali Alioğlu, raporun ardından olumlu gelişmelerin yaşandığını ifade ederek, "Birçok sporcumuz ve bisiklet kullanıcımız var. Özellikle pandemi döneminde, yoğun bisiklet kullanımı sağlandı. Yeni başlayanlar olmak üzere, eğitim verdiklerimizi trafiğe kazandırmak için, kullandığımız yollar var. Bu yollardan biri de, yeni yerleşim yerlerinden olan Kayapınar ilçesindeki Mahabad Bulvarı. Burada sürücülerimiz, güvenli sürüş için bisiklet yolunu kullanmalıdır. Bizim hazırladığımız rapor, sadece bisiklet yolu ile ilgili değildi. Aynı zamanda yaya yolu da bunlardan biri. Çünkü vatandaşlar yaya yolunu kullanmak yerine, bisiklet yolunu kullanıyordu. Bu da bizim güvenliğimizi risk altına alıyordu. Raporumuz belediye tarafından değerlendirilip çalışma başlatıldı. Birçok kavşakta çalışma olduğunu gördük. Araçların girişlerinin engellenmesi, akıllı panolarda bisikletle ilgili bilgilendirmeler yapılması, bunlar bizim için büyük bir katkı ve destekti" dedi.'BİSİKLET KULLANICILARI ADINA TEŞEKKÜR EDİYORUZ'Söz konusu bölgenin, kentte bisiklet kullanımının artmasını sağlanacak yerlerden biri olduğuna dikkat çeken Alioğlu, şunları söyledi:

"Bununla ilgili çalışma başlatan yetkililere teşekkür ederiz. Bu bizim için güzel bir adım oldu. Bisiklete olan talep konusunda, ciddi bir gelişme kat edeceğini düşünüyoruz. Bu tarz yollarda çok fazla kaza oldu. Özel gereksinimli bireylerimizle çalışma yapıyorduk. Aşamalı bir şekilde, çocuklarımızı trafiğe alıştırmak için bu yolu kullanıyorduk. Yaşadığımız bazı kaza ve sıkıntılar nedeniyle, yolun artık gerekli olduğu görülüyor. Bu konuda duyarsız kalmayan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne, sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sadece kulüp olarak değil, Diyarbakır'daki bütün bisiklet kullanıcıları adına teşekkür ediyoruz. Bizler, kulüp olarak ön ayak olmak istiyoruz. Eksiklikleri iletmek istiyoruz. Tespitlerimiz bu doğrultudaydı." 


Sporcuların raporuyla bisiklet yolunda çalışma
Sporcuların raporuyla bisiklet yolunda çalışma
Sporcuların raporuyla bisiklet yolunda çalışma
Sporcuların raporuyla bisiklet yolunda çalışma
Sporcuların raporuyla bisiklet yolunda çalışma
Sporcuların raporuyla bisiklet yolunda çalışma
Sporcuların raporuyla bisiklet yolunda çalışma
Sporcuların raporuyla bisiklet yolunda çalışma
Sporcuların raporuyla bisiklet yolunda çalışma

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Emek

'Yasa dışı bahis' hesaplarında 217 milyon dolar hareketlilik; parayı 'Bitcoin' yapmışlar (1)
'Yasa dışı bahis' hesaplarında 217 milyon dolar hareketlilik; parayı 'Bitcoin' yapmışlar (1)
Meteoroloji uyardı! Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı illerinde toz fırtınası bekleniyor
Meteoroloji uyardı! Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı illerinde toz fırtınası bekleniyor
Son Dakika: Diyarbakır'da askeri tesise maket uçakla saldırı girişimiyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı
Son Dakika: Diyarbakır'da askeri tesise maket uçakla saldırı girişimiyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Hülya Avşar Prens Harry Bülent Ersoy Burcu Biricik
Spor Ali Koç Fatih Terim Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sporcuların raporuyla bisiklet yolunda çalışma - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.05.2021 12:26:26. #1.13#

title