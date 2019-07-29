Sporculara altın değerinde öneriler

Alleben Yüzme Havuzlarında performans sporcuları kulvarlarda geçen yoğun antrenman maratonunun yanı sıra teorik eğitimlerle de faydalı bilgiler öğreniyor. Eğitim Danışmanı Murat Çapar tarafından müsabık sporculara yönelik gerçekleştirilen 'yaz tatilinin verimli değerlendirilmesi' temalı söyleşi, yeşil-siyahlı kulüpte yüzme, sualtı sporları ve sutopu branşlarında mücadele eden sporcular ve branş antrenörlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

BAŞARISIZLIKTAN DEĞİL ISRARCI OLMAMAKTAN KORKUN

Sporcu öğrencilerin yaz tatilinde yaşanacak öğrenme kayıplarını en aza indirmek için düzenli tekrar yapmaları ve kitap okumaları gerektiğini ifade eden Eğitim Danışmanı Çapar, başarıya giden yolda başarısızlıktan değil, ısrarcı olunmamasından korkulması gerektiğinin altını çizdi. Altın öğütlerin verildiği söyleşi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Eğitim Danışmanı Murat Çapar, şunları söyledi:

"Takım sporcularının gelişimi bir bütün halinde gerçekleşir. Sporcu öğrencilerin farklı becerilerini geliştirmeleri için en uygun zaman yaz tatilidir. Yaşam becerisi diğer tüm becerileri kapsar. Çocuklarımız basit yemekler yapmayı öğrenmeli ve en az bir müzik aletini kullanmak için girişimde bulunmalılar. Tüm öğrencilerimizin tatilde yaşanacak öğrenme kayıplarını en aza indirmek için düzenli tekrar yapmaları ve kitap okumaları gerekir. Sporcularımız, başarıya ulaşmak için azimli olmalılar; başarısızlıktan değil, ısrarcı olmamaktan korkmalılar. En güçlü insanlar; anlamaya çaba gösterenler ve yanlış fikrinde ısrarcı olmayanlardır. Sporcularımıza öğrenmeye açık, bol tekrarlı ve verimli bir tatil dönemi diliyorum. Söyleşinin düzenlenmesinde emeği geçen tüm idarecilerimize, teknik kadromuza ve sporcu velilerimize teşekkür ediyorum."

Kaynak: Bültenler