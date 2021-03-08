Sporcular 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde rafting yapıp pankart açtı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle sporcular rafting yapıp pankart açtı. Habur Çayında yapılan rafting etkinliği kadınlara armağan edildi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde faaliyet gösteren Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü sporcuları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle antrenmanlarına ara verip kadınlar gününe özel 5 kilometrelik bir parkurda pankartlar açıp Habur Çayında 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı. Sporcular Kürtçe ve Türkçe yazılı pankartlara 'kadına şiddete hayır, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun' şeklinde yazıları azgın sularda kaldırıp rafting yaptı. Sporculardan Gürhan Gökçe, "Bugün kadınlar günü, bu yüzden arkadaşlarımızla beraber pankartlar hazırladık. Bugünü onlara armağan ediyoruz" dedi.

Mehmet Gökçe ise, "8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyoruz. Kato Rafting ailesi olarak sürekli kadınların ve annelerin yanındayız. Kadına şiddete hayır" diye konuştu.

Bahar Gökçe adındaki sporcu ise kadınlar için kürek çektiklerini söyledi. Gökçe, "Kato Rafting ailesi olarak her gün antrenmanlarımızı yapıyoruz. Kadına şiddete hayır diyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum" şeklinde konuştu.

Yıllardır yarışmalara hazırlanan öğrenci ve sporcular 8 martta farkındalık oluşturmak için Ayvalık ve Başaran köylerinden geçen Haber Çayının buz gibi sularında Kürtçe ve Türkçe pankartlar açıp etkinlik düzenledi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı