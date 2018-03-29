Sporcu Vekilden Büyükşehir Belediyespor'a Övgü

2 spor adamının buluşmasında gündeme Manisa Büyükşehir Belediyespor da gelirken, Milletvekili Sancaklı, Büyükşehir Belediyespor'un başarısını yakından takip ettiğini belirterek, Başkan Ergün'ü, Büyükşehir Belediyespor yönetimi ile teknik heyet ve futbolcularını tebrik etti.

MHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Devlet Bahçeli ve genel başkan yardımcılarını ziyaret eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Kocaeli Milletvekili ve eski milli futbolcu Saffet Sancaklı ile bir araya geldi. Spordan gelen iki ismin sohbetinde futbol da yer buldu. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarısını yakından takip ettiğini belirten MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Başkan Ergün başta olmak üzere Büyükşehir Belediyespor yönetimi ile teknik heyet ve futbolcularını tebrik etti. İyi dilekleri nedeniyle Sancaklı'ya teşekkürlerini sunan Başkan Ergün de, futbolun yanı sıra birçok branşta çocukların ve gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması ve spor ahlakıyla yetişmesi amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyespor'un önemli bir hizmet verdiğine dikkat çekti.