Sporcu çocuklardan çevre temizliği
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Sporcu çocuklardan çevre temizliği

İhlas Haber Ajansı / Hakkı Ovatman - Haberler | Yerel

- Sporcu çocuklardan çevre temizliği Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Klas Spor Kulübü sporcuları çevre temizliği yaptı.

- Sporcu çocuklardan çevre temizliği

BURSA - Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Klas Spor Kulübü sporcuları çevre temizliği yaptı.

Sporcu çocuklar, antrenör Necati Şimşek öncülüğünde, sahilde çöp toplayıp yetişkinlere örnek oldu. Ellerinde eldivenler ve çöp torbalarıyla sahil boyunca gezenlerin bıraktıkları çöpleri toplayan sporculara vatandaşlar da eşlik etti. Necati Şimşek, "Hızlı nüfus artışı ve sanayileşme her geçen gün biraz daha artırmakta ve ekolojik dengeyi bozmaktadır. Bu sebeple çevre meselesi dünyayı meşgul ediyor. Çevrenin korunması için gösterilen çabalar, insanlara daha sağlıklı, güvenli yaşama alanları oluşturulması içindir. Çevre bir kurumun ya da kuruluşun meselesi değil, bütün insanlığın sorumluluğudur. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için, mevcut yeşil alanların korunarak artırılması ve kamu oyunun şuurlandırılması gerekmektedir" dedi.

Sporcu çocuklardan çevre temizliği
Sporcu çocuklardan çevre temizliği
Sporcu çocuklardan çevre temizliği
Sporcu çocuklardan çevre temizliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hakkı Ovatman

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