Türkiye Taekwondo Milli Takımı, Dünya Şampiyonu Oldu

Çin'in Wuxi kentinde yapılan 2025 Dünya Taekwondo Şampiyonası'nda ilk kez takım halinde dünya şampiyonu olan Taekwondo Milli Takımı, Türkiye'ye döndü.

Taekwondo Milli Takımı, Çin'in Wuxi kentinde yapılan Dünya Taekwondo Şampiyonası'nda ilk kez takım halinde dünya şampiyonu oldu. Şampiyonayı 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 6 madalya ile tamamlayan Türkiye, tarihinin en iyi sonucuna imza attı. Türkiye, şampiyonanın madalya sıralamasında zirvede yer alırken, tarihte elde ettiği en yüksek madalya sayısı rekorunu da egale etti. Milli takım, organizasyonun ardından bugün Türkiye'ye döndü. Çin'den kalkan uçakla Doha aktarmalı İstanbul Havalimanı'na gelen millileri, Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu ve sporseverler karşıladı.

Bahri Tanrıkulu: "Türk taekwondosu dünyanın zirvesinde"

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, "Sporcularımızla gurur duyuyoruz. Çok büyük bir başarıya imza attılar. 1973'ten bu yana sadece Güney Kore Büyükler Dünya Şampiyonası'nı kazanıyordu. İlk defa bir başka ülke, Türkiye kazandı. Bunun mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalyamız geldi. Kadınlarda 5 madalya kazandık. Bu bizi ayrıca mutlu ediyor. Takım olarak çok başarılıydık. Teknik ekibimi kutluyorum. Çok güzel bir kamp dönemi geçirdik. Bize destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Büyük bir camiayız, bunu hak ediyorduk. Türk taekwondosu dünyanın zirvesinde. Kadınlar Milli Takım Teknik Direktörümüz Ali Sarı dünyanın en iyi teknik direktörü seçildi. Kani Polat kardeşimiz de komisyon başkanı seçildi" şeklinde konuştu.

Şampiyonanın en iyi antrenörü seçilen Kadın Milli Takım Teknik Direktörü Ali Sarı, "Bu turnuva için çok sıkı çalıştık. Çok özel bir plan yaptık. Hedefimiz en üst basamağı görmekti. Dünyanın en iyi kadın takımı seçildik, ben de en iyi koç seçildim. Bu ödül beni daha çok motive etti. Dünyanın zirvesinde kalmak için benim adıma bir ilham kaynağı olacaktır. Desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederim" açıklamasını yaptı.

Nafia Kuş Aydın: "Türk taekwondosu Çin'de damga vurdu"

Turnuvada +73 kilogramda altın madalya kazanan Nafia Kuş Aydın, "Türk taekwondosu Çin'de damga vurdu. Dünya şampiyonu olduk. Çok mutlu ve gururluyuz. Bu bir ekip başarısı. Yaklaşık 10 aydır bu turnuvaya hazırlanıyoruz. 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandık. Tarihe adımızı altın harflerle yazdırdık. Bu benim ikinci altın madalyam. Üst üste ikinci madalyamı kazandığım için çok mutluyum" dedi.

Merve Dinçel Kavurat: "Bu madalya için çok çalıştım"

Altın madalya kazanan bir diğer sporcu Merve Dinçel Kavurat da, "Ben üst üste ikinci kez dünya şampiyonu oluyorum. Bu madalya için çok çalıştım. Olimpiyatlar benim için talihsiz bir şekilde sonuçlanmıştı. Kendimi toparlamanın bir yolunu bulduğum için çok mutluyum. Takım olarak da çok iyiydik. Şimdiki hedefimiz de bu şampiyonluğu korumak olacaktır" ifadelerini kullandı.

Emine Göğebakan: "Bu şampiyona için çok büyük hazırlıklar yaptık"

Şampiyonada 46 kilogramda altın madalya alan ve kariyerinde ilk kez dünya şampiyonu olan Emine Göğebakan ise, "Bu şampiyona için çok büyük hazırlıklar yaptık. Uzun süredir hazırlanıyoruz. Sonucu güzel oldu. Takım halinde dünya şampiyonu olduk. Ben de ilk dünya şampiyonluğumu aldım. Çok mutluyum" şeklinde konuştu.

Karşılama töreni, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - İSTANBUL